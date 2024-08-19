Жена Судакова рассказала, куда хочет перейти хавбек Шахтера

Елизавета Судакова, жена игрока «Шахтера» и сборной Украины Георгия Судакова, рассказала, что у хавбека нет конкретных предпочтений по поводу возможного трансфера.

«Поиграть в топ-чемпионате – мечта любого игрока. У Жоры нет точного чемпионата или клуба, где он хочет сыграть. Он говорит, что хочет просто сыграть в одном из топ-5 чемпионатов».

«Скажу, что Жора об этом не думает и новости не читает, комментарии не читает. Он абстрагируется от этого, чтобы не мешало работе», – сказала Судакова.

Ранее игрок говорил, что уже готов попробовать свои силы в новом чемпионате.