Жена Судакова рассказала, куда хочет перейти хавбек Шахтера
Игрок просто хочет перейти в топ-5 чемпионат
Елизавета Судакова, жена игрока «Шахтера» и сборной Украины Георгия Судакова, рассказала, что у хавбека нет конкретных предпочтений по поводу возможного трансфера.
«Поиграть в топ-чемпионате – мечта любого игрока. У Жоры нет точного чемпионата или клуба, где он хочет сыграть. Он говорит, что хочет просто сыграть в одном из топ-5 чемпионатов».
«Скажу, что Жора об этом не думает и новости не читает, комментарии не читает. Он абстрагируется от этого, чтобы не мешало работе», – сказала Судакова.
Ранее игрок говорил, что уже готов попробовать свои силы в новом чемпионате.
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