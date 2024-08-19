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  4. Жена Судакова рассказала, куда хочет перейти хавбек Шахтера
Украина. Премьер лига
19 августа 2024, 19:29 |
2494
37

Жена Судакова рассказала, куда хочет перейти хавбек Шахтера

Игрок просто хочет перейти в топ-5 чемпионат

19 августа 2024, 19:29 |
2494
37
Жена Судакова рассказала, куда хочет перейти хавбек Шахтера
ФК Шахтер. Георгий Судаков

Елизавета Судакова, жена игрока «Шахтера» и сборной Украины Георгия Судакова, рассказала, что у хавбека нет конкретных предпочтений по поводу возможного трансфера.

«Поиграть в топ-чемпионате – мечта любого игрока. У Жоры нет точного чемпионата или клуба, где он хочет сыграть. Он говорит, что хочет просто сыграть в одном из топ-5 чемпионатов».

«Скажу, что Жора об этом не думает и новости не читает, комментарии не читает. Он абстрагируется от этого, чтобы не мешало работе», – сказала Судакова.

Ранее игрок говорил, что уже готов попробовать свои силы в новом чемпионате.

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FunnyCat_____
 С каждой новостью про Судакова на Спорт Юа, Челси покупает одного вингера на место Мудрыка
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+8
FunnyCat_____
Феликс переходит в Челси !
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+6
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PUMA
Скажите Елизавете, что  Еспаньолы с Веронами не смогут удовлетворить финансовые аппетиты шахтёра 
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+5
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Boodya
Якщо до Євро може й були якісь примарні шанси на його трансфер до топ чемпіонату, то після - шансів немає.
Але, якщо й знайдеться якийсь дурник і його купить, то в те, що він заграє, не вірять навіть коти Леоненка.
Футболіст - пустушка, розкручений виключно баблом ахмєтова влитим в спортивні ЗМІ.
Хто не погоджується, давайте конструктив, чому я не правий, а головне в чому я не правий
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+5
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Pavel_i_CO
З останніх сил намагаються впарити цього Мудакова хоч кудись)
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+5
Boodya
А що він показав за свою кар'єру, щоб його топ-5 захотіло?
Не беремо в розрахунок тонни вкидів, про бажання топ клубів, бо то сміття)
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+5
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Александр Поляк
Всі жінки відьми,ну а ця просто дитя 
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+2
Trollface
Треба було продавати раніше. 
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-4
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Diodora
Я думаю варто говорити про ТОП-3: Англія, Іспанія, Італія. Німеччина і Франція все ж на голову чи хай навіть півголови, але нижче за престижністю, розкрученістю і т.д. Чемпіонати там також добрі, гравці і команди сильні, стадіони гарні, вболівальників чимало на матчах, але в цілому, на мою думку, все-таки вони трішечки нижчі за ТОП-3.
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