Клуб Чемпионшипа уволил уже двух тренеров в нынешнем сезоне

Клуб английского Чемпионшипа «Престон Норт Энд» в нынешнем сезоне бьет все рекорды по частоте увольнения главных тренеров. Команда успела провести всего три официальных поединка в сезоне 2024/2025, и за это время уволила уже двух тренеров.

Команда начала сезон под руководством Райана Лоу, который занимал свой пост с 2021 года. Однако в прошлый понедельник, 12 августа, он был уволен после поражения 0:2 от «Шеффилд Юнайтед» в первом туре Чемпионшипа.

Заменил Лоу его бывший ассистент, Майк Марш. Под его руководством команда провела два матча. 13 августа в матче Кубка лиги со счетом 2:0 был обыгран «Сандерленд», однако в субботу, 17 августа во втором туре Чемпионшипа «Престон» на выезде проиграл 0:3 «Суонси», и Марш был также уволен.

Сейчас «Престон» занял поисками нового тренера. Главным претендентом называется экс-наставник «Шеффилд Юнайтед» Пол Хеккингботтом.