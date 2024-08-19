Клуб Чемпионшипа уволил уже двух тренеров в нынешнем сезоне
«Престон» успел провести всего три поединка
Клуб английского Чемпионшипа «Престон Норт Энд» в нынешнем сезоне бьет все рекорды по частоте увольнения главных тренеров. Команда успела провести всего три официальных поединка в сезоне 2024/2025, и за это время уволила уже двух тренеров.
Команда начала сезон под руководством Райана Лоу, который занимал свой пост с 2021 года. Однако в прошлый понедельник, 12 августа, он был уволен после поражения 0:2 от «Шеффилд Юнайтед» в первом туре Чемпионшипа.
Заменил Лоу его бывший ассистент, Майк Марш. Под его руководством команда провела два матча. 13 августа в матче Кубка лиги со счетом 2:0 был обыгран «Сандерленд», однако в субботу, 17 августа во втором туре Чемпионшипа «Престон» на выезде проиграл 0:3 «Суонси», и Марш был также уволен.
Сейчас «Престон» занял поисками нового тренера. Главным претендентом называется экс-наставник «Шеффилд Юнайтед» Пол Хеккингботтом.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Матч пройдет 21 августа в 22:00 по Киеву
Даниил Сикан принес победу горнякам в матче против Левого Берега (1:0) во 2-м туре УПЛ