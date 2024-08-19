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Футбол
19 августа 2024, 17:48 | Обновлено 19 августа 2024, 17:49
1759
3

Ротань назвал игроков, которые готовы к вызову в сборную Украины

Тренер назвал тех, кто может усилить национальную команду

19 августа 2024, 17:48 | Обновлено 19 августа 2024, 17:49
1759
3
Ротань назвал игроков, которые готовы к вызову в сборную Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Валентин Рубчинский

Бывший тренер молодежной и олимпийской сборной Украины Руслан Ротань назвал трех игроков его команд, которые уже готовы к вызову в национальную команду.

«Я бы назвал нескольких игроков. Это Сикан. Он 100% готов к национальной сборной. Еще это Рубчинский. И, наверное, Батагов. И еще порекомендовал бы Вивчаренко».

«Сикан ведь уже вызывался. Тогда Вивчаренко, если называть топ-три», – отметил Ротань.

Сергей Ребров в ближайшее время должен назвать заявку сборной Украины на матчи Лиги наций против Албании и Чехии.

Арсений Батагов недавно перебрался в «Трабзонспор», Константин Вивчаренко и Валентин Рубчинский играют за «Динамо», а Даниил Сикан – за «Шахтер».

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Руслан Ротань сборная Украины по футболу Арсений Батагов Валентин Рубчинский Даниил Сикан Константин Вивчаренко
Иван Зинченко Источник: Вацко Live
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turist86
А Єгор Ярмолюк?
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+2
Gargantua81
Батагов, и то только потому, что очень большие проблемы в центре обороны.
Остальные пока не готовы.
в сборную надо брать Кабаева, Слюбика. Эти играют на высоком уровне.
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0
MaximusOne
Багатов да, Кухаревич будет лучше Сикана, ещё Квасница, Волошин, Хлань, и Фесюн получше Лунина будет.
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-2
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