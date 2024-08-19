Ротань назвал игроков, которые готовы к вызову в сборную Украины
Тренер назвал тех, кто может усилить национальную команду
Бывший тренер молодежной и олимпийской сборной Украины Руслан Ротань назвал трех игроков его команд, которые уже готовы к вызову в национальную команду.
«Я бы назвал нескольких игроков. Это Сикан. Он 100% готов к национальной сборной. Еще это Рубчинский. И, наверное, Батагов. И еще порекомендовал бы Вивчаренко».
«Сикан ведь уже вызывался. Тогда Вивчаренко, если называть топ-три», – отметил Ротань.
Сергей Ребров в ближайшее время должен назвать заявку сборной Украины на матчи Лиги наций против Албании и Чехии.
Арсений Батагов недавно перебрался в «Трабзонспор», Константин Вивчаренко и Валентин Рубчинский играют за «Динамо», а Даниил Сикан – за «Шахтер».
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