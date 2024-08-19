Динамо назвало транслятора первого матча ЛЧ против РБ Зальцбург

21 августа состоится первый матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором сыграют «Динамо» Киев и австрийский «РБ Зальцбург».

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Команды проведут поединок в польском городе Люблине на Арене Люблин.

В прямой трансляции игру покажет транслятор основной стадии еврокубков в сезоне-2024/2025 – медиа-сервис MEGOGO.

Начало трансляции – в 22:00 по киевскому времени (21:00 по польскому).