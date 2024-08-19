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  4. Динамо назвало транслятора первого матча ЛЧ против РБ Зальцбург
Украина. Премьер лига
19 августа 2024, 17:25 |
1006
1

Динамо назвало транслятора первого матча ЛЧ против РБ Зальцбург

Матч пройдет 21 августа в 22:00 по Киеву

19 августа 2024, 17:25 |
1006
1
Динамо назвало транслятора первого матча ЛЧ против РБ Зальцбург
ФК Динамо

21 августа состоится первый матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором сыграют «Динамо» Киев и австрийский «РБ Зальцбург».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды проведут поединок в польском городе Люблине на Арене Люблин.

В прямой трансляции игру покажет транслятор основной стадии еврокубков в сезоне-2024/2025 – медиа-сервис MEGOGO.

Начало трансляции – в 22:00 по киевскому времени (21:00 по польскому).

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Динамо Киев заявки на Лигу чемпионов РБ Зальцбург Лига чемпионов Динамо - РБ Зальцбург
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 1
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vasilichn
Транслятор Мегого по подписке "Максимальная"...
Опять за просмотр матча платить надо...
Найдите мне в Херсоне работу и я оплачу.
Вот так у нас в стране заботятся о людях.
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