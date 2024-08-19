Украина. Премьер лига19 августа 2024, 17:25 |
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Динамо назвало транслятора первого матча ЛЧ против РБ Зальцбург
Матч пройдет 21 августа в 22:00 по Киеву
19 августа 2024, 17:25 |
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21 августа состоится первый матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором сыграют «Динамо» Киев и австрийский «РБ Зальцбург».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды проведут поединок в польском городе Люблине на Арене Люблин.
В прямой трансляции игру покажет транслятор основной стадии еврокубков в сезоне-2024/2025 – медиа-сервис MEGOGO.
Начало трансляции – в 22:00 по киевскому времени (21:00 по польскому).
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Опять за просмотр матча платить надо...
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Вот так у нас в стране заботятся о людях.