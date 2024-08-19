«Мне это важно». Тренер Зальцбурга о матчах с Динамо в ЛЧ

Тренер «Зальцбурга» Пеп Линдерс доволен нынешней формой команды перед матчами с «Динамо» Киев в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«До матча с ЛАСКом в чемпионате мы даже не думали про «Динамо». Но нас ждут два финальных матча, и первый из них – на выезде. Моя команда за последние матчи заслуживает только комплименты, потому что мы играем каждый третий день и продолжаем побеждать».

«Это ключевая неделя для нас, но мне важно, что ответный матч с «Динамо» пройдет на нашем поле. Это очень хорошо. Учитывая график, мы рады, что перенесли матч чемпионата между играми в Лиге чемпионов», – сказал Линдерс.

Матчи пройдут 21 и 27 августа. Обе команды перенесли игры своих чемпионатов между встречами ЛЧ.