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  4. «Мне это важно». Тренер Зальцбурга о матчах с Динамо в ЛЧ
Лига чемпионов
19 августа 2024, 17:10 |
843
2

«Мне это важно». Тренер Зальцбурга о матчах с Динамо в ЛЧ

Линдерс доволен, что второй матч состоится в Австрии

19 августа 2024, 17:10 |
843
2
«Мне это важно». Тренер Зальцбурга о матчах с Динамо в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine/ Пеп Линдерс

Тренер «Зальцбурга» Пеп Линдерс доволен нынешней формой команды перед матчами с «Динамо» Киев в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«До матча с ЛАСКом в чемпионате мы даже не думали про «Динамо». Но нас ждут два финальных матча, и первый из них – на выезде. Моя команда за последние матчи заслуживает только комплименты, потому что мы играем каждый третий день и продолжаем побеждать».

«Это ключевая неделя для нас, но мне важно, что ответный матч с «Динамо» пройдет на нашем поле. Это очень хорошо. Учитывая график, мы рады, что перенесли матч чемпионата между играми в Лиге чемпионов», – сказал Линдерс.

Матчи пройдут 21 и 27 августа. Обе команды перенесли игры своих чемпионатов между встречами ЛЧ.

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Динамо Киев Динамо - РБ Зальцбург Лига чемпионов
Иван Зинченко Источник: Kicker
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Комментарии 2
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🔱Avtoigor🔱
Обидві команди перенесли матчі у своїх чемпіонатах заради матчів у ЛЧ. О! Це я для тих, хто вякає про переноси матчів і про те що ніхто ніде нічого не переносять, а тільки наші команди в УПЛ.
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+2
Ukraine
На одне лице з Владислав Лупашко тренером Карпат
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