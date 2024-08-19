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Лига чемпионов
19 августа 2024, 16:24 | Обновлено 19 августа 2024, 16:39
2036
0

Форвард Динамо пропустит матчи против РБ Зальцбурга

У Матвея Пономаренко травма

19 августа 2024, 16:24 | Обновлено 19 августа 2024, 16:39
2036
0
Форвард Динамо пропустит матчи против РБ Зальцбурга
ФК Динамо Киев. Матвей Пономаренко

«Динамо» Киев официально сообщило о том, что форвард команды Матвей Пономаренко не включен в заявку на матчи плей-офф квалификации Лиги чемпионов против австрийского «РБ Зальцбург», которые состоятся 21 и 27 августа.

Причини отсутствия Пономаренко в заявке – повреждение связок голеностопного сустава. 18-летний форвард вернется в заявку команды на следующей стадии еврокубков.

При этом «Динамо» внесло в заявку летнего новичка команды, 22-летнего хавбека Валентина Рубчинского, который перешел из «Днепра-1».

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Динамо Киев Матвей Пономаренко травма Лига чемпионов Динамо - РБ Зальцбург РБ Зальцбург - Динамо Валентин Рубчинский заявки на Лигу чемпионов
Олег Дидух Источник: ФК Динамо Киев
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