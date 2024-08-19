Лига чемпионов19 августа 2024, 16:24 | Обновлено 19 августа 2024, 16:39
2036
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Форвард Динамо пропустит матчи против РБ Зальцбурга
У Матвея Пономаренко травма
19 августа 2024, 16:24 | Обновлено 19 августа 2024, 16:39
2036
0
«Динамо» Киев официально сообщило о том, что форвард команды Матвей Пономаренко не включен в заявку на матчи плей-офф квалификации Лиги чемпионов против австрийского «РБ Зальцбург», которые состоятся 21 и 27 августа.
Причини отсутствия Пономаренко в заявке – повреждение связок голеностопного сустава. 18-летний форвард вернется в заявку команды на следующей стадии еврокубков.
При этом «Динамо» внесло в заявку летнего новичка команды, 22-летнего хавбека Валентина Рубчинского, который перешел из «Днепра-1».
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