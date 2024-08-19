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  4. Ризнык назвал 3 команды, с которыми Шахтеру было бы интересно сыграть в ЛЧ
Лига чемпионов
19 августа 2024, 16:38 |
939
1

Ризнык назвал 3 команды, с которыми Шахтеру было бы интересно сыграть в ЛЧ

Дмитрий хотел бы попробовать свои силы против «Реала», «Ман Сити» и «Жироны»

19 августа 2024, 16:38 |
939
1
Ризнык назвал 3 команды, с которыми Шахтеру было бы интересно сыграть в ЛЧ
ФК Шахтер. Дмитрий Ризнык

Вратарь донецкого «Шахтера» Дмитрий Ризнык поделился ожиданиями от жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов 2024/25.

– 29 августа состоится жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов. Есть ли в Европе клубы, с которыми ты хотел бы сыграть?

– С «Барселоной» мы играли в прошлом сезоне. Хотелось бы сыграть с мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити».

– А с «Жироной» Виктора Цыганкова не интересно сыграть?

– Почему? Тоже интересно. Каждая команда, которая пробилась в групповой этап, заслуживает внимания. Сама Лига чемпионов – самый интересный турнир. Знаю, что формат немного изменился и на групповой стадии будет 8 матчей.

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Дмитрий Ризнык Жирона Реал Мадрид Манчестер Сити Шахтер Донецк Лига чемпионов
Дмитро Вербинський Источник: Sportarena
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