Ризнык назвал 3 команды, с которыми Шахтеру было бы интересно сыграть в ЛЧ

Вратарь донецкого «Шахтера» Дмитрий Ризнык поделился ожиданиями от жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов 2024/25.

– 29 августа состоится жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов. Есть ли в Европе клубы, с которыми ты хотел бы сыграть?

– С «Барселоной» мы играли в прошлом сезоне. Хотелось бы сыграть с мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити».

– А с «Жироной» Виктора Цыганкова не интересно сыграть?

– Почему? Тоже интересно. Каждая команда, которая пробилась в групповой этап, заслуживает внимания. Сама Лига чемпионов – самый интересный турнир. Знаю, что формат немного изменился и на групповой стадии будет 8 матчей.