Ризнык назвал 3 команды, с которыми Шахтеру было бы интересно сыграть в ЛЧ
Дмитрий хотел бы попробовать свои силы против «Реала», «Ман Сити» и «Жироны»
Вратарь донецкого «Шахтера» Дмитрий Ризнык поделился ожиданиями от жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов 2024/25.
– 29 августа состоится жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов. Есть ли в Европе клубы, с которыми ты хотел бы сыграть?
– С «Барселоной» мы играли в прошлом сезоне. Хотелось бы сыграть с мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити».
– А с «Жироной» Виктора Цыганкова не интересно сыграть?
– Почему? Тоже интересно. Каждая команда, которая пробилась в групповой этап, заслуживает внимания. Сама Лига чемпионов – самый интересный турнир. Знаю, что формат немного изменился и на групповой стадии будет 8 матчей.
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