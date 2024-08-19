Дебют Довбика, голевая ошибка Миколенко и игнорирование Мудрика

На выходных стартовал первый тур в ведущих чемпионатах Европы. Подводим итоги для наших соотечественников из топ-лиг.

Перекладина Довбика

«Рома» в гостях сыграла вничью с «Кальяри» – 0:0.

В первом тайме владельцы владели преимуществом. После перерыва «волки» уже доминировали на поле.

Артем Довбик дебютировал за «Рому» в официальном матче в стартовом составе. Украинский нападающий провел на поле 90 минут и был заменен уже в компенсированное время.

В первом тайме Артем был пассивен, как и вся «Рома». Довбик почти не касался мяча. У ворот «Кальяри» совсем не было острых моментов. Середина поля гостей не работала.

После перерыва Артем создал момент для Лоренцо Пеллегрини. Украинский нападающий оттянул за собой защитника и пропустил мяч под удар итальянскому хавбеку. Удар Пеллегрини из удобной позиции пришелся прямо в руки вратарю «Кальяри».

В конце игры у Довбика был лучший шанс забить. После навеса Пауло Дибалы украинский нападающий бил головой с нескольких метров, но попал в перекладину. Украинский нападающий хорошо выбрал позицию, перевисел в воздухе соперника, но не хватило точности.

Через несколько минут Артем решился на удар из-за пределов штрафной. Удар украинца парировал перед собой Симоне Скуффет. Пеллегрини был первым на добивании, но итальянский полузащитник находился в офсайде. Поэтому гол был отменен даже без участия видеоповтора.

Большую часть матча Артем Довбик находился в тени. Мяч до украинского нападающего не доходил. В последней десятиминутке было два хороших момента, но подвела реализация. Артёму не хватало поддержки полузащитников. Он оставался на голодном пайке.

Малиновский вышел в старте

«Дженоа» отобрал очки у действующего чемпиона Италии «Интера» – 2:2.

Хозяева забили первыми, но потом дважды пропустили. «Грифоны» смогли спастись уже в добавленное к матчу время.



Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Руслан Малиновский вышел в старте и сыграл 71 минуту во встрече. За прошедшее время украинский полузащитник был незаметен на поле. Малиновский больше работал на оборону. В атакующих действиях был пассивен. Только однажды попытался пробить по воротам, но удар у Руслана откровенно не получился.

Передголевая передача Зинченко

«Арсенал» победил «Вулверхэмптон» – 2:0.

«Канониры» отправили по забитому мячу в ворота гостей в каждом из таймов.

Александр Зинченко вышел в стартовом составе и провел на поле 68 минут. За прошедшее время украинский игрок записал на свой счет предголевую передачу. Зинченко принял участие в первом забитом мяче. Зинченко отдал пас на Букайо Сака, который выполнил голевую передачу на Кая Хаверца.

Зинченко активно участвовал в позиционных атаках команды Микеля Артеты. Украинец был активен в работе с мячом. В обороне перед Александром соперник не ставил серьезных задач. Когда Зинченко начал уставать, его заменили.

Миколенко привез гол

«Эвертон» дома уступил «Брайтону» – 0:3.

В первом тайме «чайки» забили один гол, а после перерыва довели дело до разгрома.

Виталий Миколенко вышел в основном составе «ирисок» и провел весь матч.



Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

На старте поединка украинский защитник подчистил «пятачок» после удара в штангу форварда гостей Жоау Педру. К сожалению, Миколенко стал одним из виновников первого гола. Янкуба Минте очень легко разобрался с Виталием на фланге в игре один в один. Украинский защитник проиграл в скорости и в силовой борьбе. Гамбийский вингер сделал очень качественную передачу на Каору Митому. Японцу оставалось с нескольких метров попасть в пустые ворота.

Уже в добавленное к матчу время Симон Адингра легко ушел от Миколенко на левом фланге. Но от 4-го гола «Эвертон» спас офсайд.

Очень слабая игра от защитника сборной Украины. Из 6-ти единоборств Виталий выиграл только 2. Ни одного прострела у чужих ворот и все 3 попытки обыграть соперника получились неудачными.

Предголевая и ошибка Забарного

«Борнмут» в гостях поделил очки с «Ноттингем Форест» – 1:1.

«Вишни» спаслись от поражения за 4 минуты до завершения основного времени матча.

Илья Забарный вышел в основном составе и провел на поле весь матч. Украинский защитник стал одним из виновников пропущенного гола. Илья выдернулся со своей позиции, после чего остался обыгранным. Затем еще мяч от его ноги срикошетил к Моргану Гиббс-Уайту. С ударом англичанина с линии штрафной Нету справился, но первым на добивании был Крис Вуд, за которого должен был отвечать именно Забарный. Две ошибки (проигранная борьба и потеря игрока) и несчастный случай (рикошет) сделали Илью одним из виновников пропущенного гола.

Забарный был причастен к забитому голу своей команды. Именно Илья начал атаку, завершившуюся голом, когда он перевел мяч на фланг.

В обороне бывший динамовец выглядел не слишком убедительно. Терял свою позицию. 8 потерь в контроле говорят о проблемах под прессингом соперника. Проиграл 4 верховых единоборства из 6-ти. На хорошем уровне были только длинные передачи. На счету Ильи 10 лонгболов.

Цыганков пропустил первый тур и Мудрик в запасе

«Жирона» в гостях разошлась миром с «Бетисом» – 1:1. Виктор Цыганков не попал в заявку каталонцев из-за травмы.



Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

«Реал» в гостях сыграл вничью с «Мальоркой» – 1:1. Андрей Лунин наблюдал за игрой одноклубников со скамейки запасных.

«Брентфорд» одержал домашнюю победу над «Кристал Пэлас» – 2:1. Егор Ярмолюк провел весь матч в запасе.

«Челси» на домашнем стадионе уступил «Манчестер Сити». Михаил Мудрик не получил ни единой игровой минуты в матче.