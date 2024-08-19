Жена Судакова: «Если бы Георгий поехал на Олимпиаду, мы бы ее выиграли»
Елизавета рассказала, как ее муж отнесся к тому, что «Шахтер» не отпустил его
Елизавета Судакова, жена украинского полузащитника донецкого «Шахтера» Георгия Судакова, рассказала, как ее муж отнесся к тому, что «Шахтер» не отпустил его на Олимпийские игры 2024:
«Он очень хотел поехать на Игры. Когда они вышли на Олимпиаду, он думал, что его отпустят. Он очень расстроился, когда его не отпустили.
Я не знаю, почему его не отпустили. Наверняка был нужен команде, чтобы готовиться к новому сезону.
Если бы он поехал на Олимпийские игры, то я думаю, что Украина бы 100% выиграла футбольный турнир».
Напомним, без Георгия Судакова олимпийская сборная Украины с 3 очками заняла 3-е место в группе с Марокко, Аргентиной и Ираком и не вышла в плей-офф.
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