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  4. Жена Судакова: «Если бы Георгий поехал на Олимпиаду, мы бы ее выиграли»
Футбол
19 августа 2024, 16:07 | Обновлено 19 августа 2024, 16:08
103
3

Жена Судакова: «Если бы Георгий поехал на Олимпиаду, мы бы ее выиграли»

Елизавета рассказала, как ее муж отнесся к тому, что «Шахтер» не отпустил его

19 августа 2024, 16:07 | Обновлено 19 августа 2024, 16:08
103
3
Жена Судакова: «Если бы Георгий поехал на Олимпиаду, мы бы ее выиграли»
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Елизавета Судакова, жена украинского полузащитника донецкого «Шахтера» Георгия Судакова, рассказала, как ее муж отнесся к тому, что «Шахтер» не отпустил его на Олимпийские игры 2024:

«Он очень хотел поехать на Игры. Когда они вышли на Олимпиаду, он думал, что его отпустят. Он очень расстроился, когда его не отпустили.

Я не знаю, почему его не отпустили. Наверняка был нужен команде, чтобы готовиться к новому сезону.

Если бы он поехал на Олимпийские игры, то я думаю, что Украина бы 100% выиграла футбольный турнир».

Напомним, без Георгия Судакова олимпийская сборная Украины с 3 очками заняла 3-е место в группе с Марокко, Аргентиной и Ираком и не вышла в плей-офф.

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Георгий Судаков Олимпийские игры 2024 футбол на Олимпиаде сборная Украины по футболу U-23
Дмитро Вербинський Источник: Анна Реброва
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Комментарии 3
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zhyr
Після Євро і так мабуть ціна впала, а ще б олімпіаду "пограв")))
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zhyr
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romario1501
О, з цим стендапом можна виступати)))
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