Жена Судакова: «Если бы Георгий поехал на Олимпиаду, мы бы ее выиграли»

Елизавета Судакова, жена украинского полузащитника донецкого «Шахтера» Георгия Судакова, рассказала, как ее муж отнесся к тому, что «Шахтер» не отпустил его на Олимпийские игры 2024:

«Он очень хотел поехать на Игры. Когда они вышли на Олимпиаду, он думал, что его отпустят. Он очень расстроился, когда его не отпустили.

Я не знаю, почему его не отпустили. Наверняка был нужен команде, чтобы готовиться к новому сезону.

Если бы он поехал на Олимпийские игры, то я думаю, что Украина бы 100% выиграла футбольный турнир».

Напомним, без Георгия Судакова олимпийская сборная Украины с 3 очками заняла 3-е место в группе с Марокко, Аргентиной и Ираком и не вышла в плей-офф.