Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бондарь объяснил, почему Шахтеру интересно играть против «автобусов»
Украина. Премьер лига
19 августа 2024, 14:58 |
420
0

Бондарь объяснил, почему Шахтеру интересно играть против «автобусов»

Защитник «горняков» рад, что их соперникам приходится сидеть глубоко в обороне

19 августа 2024, 14:58 |
420
0
Бондарь объяснил, почему Шахтеру интересно играть против «автобусов»
ФК Шахтер. Валерий Бондарь

Защитник донецкого «Шахтера» Валерий Бондарь прокомментировал победу над «Левым берегом» (1:0) в матче 3-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25:

«Либо мы так играем, что 11 игроков соперника позиционируются на своей половине поля или у команд такая тактика. Нравится ли нам, что у соперников по-другому не удается взять против нас очки? Наверное, да.

Взять баллы против «Шахтера» это круто, потому что «Шахтер» и «Динамо» – гранды украинского футбола. Ну а нам благодаря этому интересно выходить из этой проблемы, находить моменты и становиться победителями».

По теме:
Бартол ФРАНЬИЧ: «Мне действительно очень нравится Украина»
«Я знал». Сикан высказался о возможном офсайде в моменте со своим голом
Александр ДРАМБАЕВ: «Победа есть победа»
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк празднование гола Украинская Премьер-лига Левый Берег Киев Левый Берег - Шахтер Валерий Бондарь
Дмитро Вербинський Источник: Telegram
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известные украинские игроки выступают в чемпионате оккупированного Крыма
Футбол | 18 августа 2024, 16:43 7
Известные украинские игроки выступают в чемпионате оккупированного Крыма
Известные украинские игроки выступают в чемпионате оккупированного Крыма

Редван Мемешев и Андрей Гайдаш входят в топ-10 бомбардиров турнира

Не Свентек. Стала известна первая финалистка супертурнира в Цинциннати
Теннис | 18 августа 2024, 20:07 9
Не Свентек. Стала известна первая финалистка супертурнира в Цинциннати
Не Свентек. Стала известна первая финалистка супертурнира в Цинциннати

Ига уступила Арине в двух сетах в полуфинальном противостоянии

Заслуживает играть. Мареска высказался о Мудрике после поражения от Сити
Футбол | 18.08.2024, 22:26
Заслуживает играть. Мареска высказался о Мудрике после поражения от Сити
Заслуживает играть. Мареска высказался о Мудрике после поражения от Сити
ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта подписала скандального хавбека сборной Сербии
Футбол | 19.08.2024, 14:44
ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта подписала скандального хавбека сборной Сербии
ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта подписала скандального хавбека сборной Сербии
Сотрудник УПЛ-ТВ жестко раскритиковал игроков Кривбасса. Что произошло?
Футбол | 19.08.2024, 09:46
Сотрудник УПЛ-ТВ жестко раскритиковал игроков Кривбасса. Что произошло?
Сотрудник УПЛ-ТВ жестко раскритиковал игроков Кривбасса. Что произошло?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шовковский о победе над Карпатами, Себальосе, ЛЧ и переносе матчей
Шовковский о победе над Карпатами, Себальосе, ЛЧ и переносе матчей
17.08.2024, 21:23 7
Футбол
ФОТО. А не было ли офсайда? Обнародован четкий кадр перед голом Шахтера
ФОТО. А не было ли офсайда? Обнародован четкий кадр перед голом Шахтера
18.08.2024, 22:41 58
Футбол
Ярмоленко повторил рекорд Шацких
Ярмоленко повторил рекорд Шацких
18.08.2024, 13:03
Футбол
Тренер Карпат: «Мы не заслужили такой счет в матче с Динамо»
Тренер Карпат: «Мы не заслужили такой счет в матче с Динамо»
17.08.2024, 20:35 17
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Уникальная плотность: 7 команд набрали по 6 очков
Турнирная таблица УПЛ. Уникальная плотность: 7 команд набрали по 6 очков
19.08.2024, 06:23 15
Футбол
Лунин отреагировал на пропущенный гол Куртуа в первом матче Реала в Ла Лиге
Лунин отреагировал на пропущенный гол Куртуа в первом матче Реала в Ла Лиге
19.08.2024, 07:35 3
Футбол
Карпаты – Динамо – 1:3. Видео голов и обзор матча
Карпаты – Динамо – 1:3. Видео голов и обзор матча
17.08.2024, 20:26 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем