Бондарь объяснил, почему Шахтеру интересно играть против «автобусов»

Защитник донецкого «Шахтера» Валерий Бондарь прокомментировал победу над «Левым берегом» (1:0) в матче 3-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25:

«Либо мы так играем, что 11 игроков соперника позиционируются на своей половине поля или у команд такая тактика. Нравится ли нам, что у соперников по-другому не удается взять против нас очки? Наверное, да.

Взять баллы против «Шахтера» это круто, потому что «Шахтер» и «Динамо» – гранды украинского футбола. Ну а нам благодаря этому интересно выходить из этой проблемы, находить моменты и становиться победителями».