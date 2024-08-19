Цифры и факты. Важнейшие события 3-го тура УПЛ

Наиболее важные цифры 3-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

Динамовцы 18-й раз начинают чемпионат с двух побед, повторяя рекордный результат «Шахтера».

«Динамо» празднует в общем 4-ю викторию кряду (мячи 10-4), а на чужих полях - 3-ю (мячи 7-3).

Киевляне одерживают волевую победу над 30-м клубом элитного дивизиона.

Безничейная серия динамовцев достигает 11 матчей (+10-1).

Бело-синие 5-й раз в истории пропускают на 1-й минуте встречи.

Киевляне реализовывают 10-й пенальти подряд, а Андрей Ярмоленко - 15-й.

50-й матч за «Динамо» проводят Константин Вивчаренко (ЧУ - 38, ЕК - 12) и Назар Волошин (ЧУ - 41, КУ - 1, ЕК - 8).

Андрей Ярмоленко забивает 57-й мяч в гостях и повторяет рекорд УПЛ, принадлежащий Максиму Шацких.

30-й матч в чемпионатах Украины на тренерском посту проводит Александр Шовковский (+25=3-2, 74-21).

«Карпаты» и наставник львовян Владислав Лупашко терпят первое поражение в элитном дивизионе (в 3-й игре).

Зелено-белые пропускают 1-й мяч в УПЛ - на 202-й минуте.

100-й матч за «Шахтер» проводит Данила Сикан (ЧУ - 77, КУ - 4, СК - 1, ЕК - 18).

Георгий Судаков становится 45-м и одним из самых молодых капитанов горняков в чемпионатах Украины - 21 год 352 дня.

ФК Шахтер. Георгий Судаков

«Левый берег» терпит 3-е поражение кряду, пропустив в общей сложности 5 мячей и не забив ни одного.

«Кривбасс» берет верх над «Вересом» в общем 4-й раз подряд (мячи 8-2), а в гостях - 3-й (мячи 6-1).

20-летний ганский форвард криворожцев Принс Аду становится автором 7500-го гола гостей в УПЛ, а также 450-го гола украинских команд Юрия Вернидуба во всех турнирах (ЧУ - 386, КУ - 34, ЕК - 30).

Тимур Стецков забивает 90-й мяч бело-красно-черных с пенальти.

«Полесье» обновляет три личных рекорда, продлив общую и домашнюю голевые серии до 7 игр, а беспроигрышную в родных стенах - до 5 (+3=2).

Команды Василия Кобина подписывают 10-ю мировую в УПЛ.

«Александрия», которая одержала 3-ю победу подряд (мячи 7-1), празднует 40-ю викторию на чужих полях.

Черно-желто-зеленые пропускают 450-й мяч в чемпионатах Украины, в том числе 250-й - в гостях.

Жуан Алвина на 304-й минуте прерывает безголевую серию александрийцев во встречах с луганчанами.

3-й раз поражает ворота черно-бело-красных Кирилл Ковалец.

Юрий Коваль терпит 50-е поражение в чемпионатах Украины.

Жордан становится автором 20-го гола «Зари» в домашних баталиях с «Александрией».

ЛНЗ обновляет два клубных рекорда, продлив общую безничейную серию до 10 игр (+7-3), а домашнюю - до 8 (+5-3).

«Рух» терпит 10-е поражение в УПЛ под руководством Виталия Пономарева .

«Ворскла» побеждает «Оболонь» во всех трех встречах (мячи 6-1).

Полтавчане обходятся без ничьих 10 матчей подряд (+3-7).

«Пивовары» продлевают свою «рекордную» серию без побед на чужих полях до 11 игр (=5-6).

Подопечные Валерия Иващенко проводят 10-й безголевой матч в гостях.

«Черноморец» побеждает «Колос» во всех трех встречах на своем поле, забив при этом 5 мячей и не пропустив ни одного.

Общая безничейная серия «моряков» достигает 16 игр (+3-13), а домашняя - 13 (+5-8).

Одесситы завершают проигрышную серию - из 4-х матчей и безголевую - на 426-й минуте.

25-й мяч в украинской карьере забивает Алексей Хобленко (ЧУ - 24, ЕК - 1).

«Колос» терпит 60-е поражение в УПЛ.

150-й матч в чемпионатах Украины проводит Денис Безбородько («Колос»), 100-й - Андрей Бацула («Ворскла») и Дмитрий Ризнык («Шахтер»), 50-й - Иван Калюжный («Александрия»), 1-й - Жан Педрозу («Карпаты»), Кайю Гомес («Черноморец»), Бакари Конате («Кривбасс»), Георгий Куция («Верес»), Алексей Литовченко («Левый берег»), Георгий Майсурадзе («Полесье»), Францис Момо (ЛНЗ), Валерий Сад («Ингулец») и Бартол Франич («Шахтер»).

В 4-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Денис Устименко («Карпаты»), в 3-м - Николай Михайленко («Динамо») и Сергей Косовский («Левый берег»), во 2-м - Владимир Виливальд («Ингулец»),

30-й мяч в УПЛ забивает Владислав Ванат, 10-й - Илья Квасница, 5-й - Жуан Алвина, 1-й - Владимир Виливальд (во 2-й игре) и Мухаррем Яшари (в 16-й).

В 3-й команде элиты открывают голевой счет Олег Очеретько («Карпаты») и Александр Пихаленок («Динамо»).

ФК Динамо. Александр Пихаленок открывает свой голевой счет в Динамо

15-й пенальти из 16 реализовывает Андрей Ярмоленко.

2-ю красную карточку в карьере зарабатывает Александр Романчук, 1-ю - Максим Смеян (в 17-й игре).

90-й поединок в элитном дивизионе проводит арбитр из Киевской области Николай Балакин, 10-й - рефери из Ивано-Франковска Александр Каленов.

Николай Балакин отмечает юбилей 30-м удалением (Максим Смеян) и 40-м пенальти.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ