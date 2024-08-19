Кривбасс или Александрия? Экс-капитан Полесья выбрал для себя новый клуб

Бывший полузащитник житомирского «Полесья» Артем Козак продолжит карьеру в «Александрии», сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

Как отмечалось ранее, на 26-летнего футболиста было 2 реальных претендента: «Кривбасс» и «Александрия». Игрок сделал выбор в пользу команды Руслана Ротаня.

Напомним, Артем Козак находится в статусе свободного агента. 16 августа с ним простилось «Полесье».

В сезоне 2023/24 Артем Козак провел 29 матчей за «Полесье», отличившись 4 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.