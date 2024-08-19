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Украина. Премьер лига
19 августа 2024, 14:44 | Обновлено 19 августа 2024, 14:45
1135
0

Кривбасс или Александрия? Экс-капитан Полесья выбрал для себя новый клуб

Артем Козак продолжит карьеру в команде Руслана Ротаня

19 августа 2024, 14:44 | Обновлено 19 августа 2024, 14:45
1135
0
Кривбасс или Александрия? Экс-капитан Полесья выбрал для себя новый клуб
ФК Полесье. Артем Козак

Бывший полузащитник житомирского «Полесья» Артем Козак продолжит карьеру в «Александрии», сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

Как отмечалось ранее, на 26-летнего футболиста было 2 реальных претендента: «Кривбасс» и «Александрия». Игрок сделал выбор в пользу команды Руслана Ротаня.

Напомним, Артем Козак находится в статусе свободного агента. 16 августа с ним простилось «Полесье».

В сезоне 2023/24 Артем Козак провел 29 матчей за «Полесье», отличившись 4 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.

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Дмитро Вербинський Источник: Игорь Бурбас
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