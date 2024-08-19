Кривбасс или Александрия? Экс-капитан Полесья выбрал для себя новый клуб
Артем Козак продолжит карьеру в команде Руслана Ротаня
Бывший полузащитник житомирского «Полесья» Артем Козак продолжит карьеру в «Александрии», сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.
Как отмечалось ранее, на 26-летнего футболиста было 2 реальных претендента: «Кривбасс» и «Александрия». Игрок сделал выбор в пользу команды Руслана Ротаня.
Напомним, Артем Козак находится в статусе свободного агента. 16 августа с ним простилось «Полесье».
В сезоне 2023/24 Артем Козак провел 29 матчей за «Полесье», отличившись 4 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Виталий Первак, Максим Механив, Иван Когут – о поражении горнякам во 2-м туре УПЛ
Горняки находятся во второй корзине ЛЧ, а киевлянам прогнозируют место в ЛЕ