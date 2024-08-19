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  4. Киченок / Крунич – Цзян / Ниномия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
19 августа 2024, 13:59 | Обновлено 19 августа 2024, 14:01
97
0

Киченок / Крунич – Цзян / Ниномия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда парного разряда на турнире в Монтеррее

19 августа 2024, 13:59 | Обновлено 19 августа 2024, 14:01
97
0
Киченок / Крунич – Цзян / Ниномия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок

20 августа украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления на турнире WTA 500 в Монтеррее (Мексика) в парном разряде.

В первом раунде украинка и Александра Крунич из Сербии сыграют против дуэта Цзян Синьюй (Китай) / Макото Ниномия (Япония). Встреча начнется 1-м запуском на корте №4. Время начала поединка – 02:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Тереза Михаликова / Оливия Николлс – Кетрин Харрисон / Алиция Росольска.

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Цзян Синьюй Макото Ниномия Александра Крунич Людмила Киченок смотреть онлайн WTA Монтеррей
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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