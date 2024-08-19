Киченок / Крунич – Цзян / Ниномия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20 августа украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления на турнире WTA 500 в Монтеррее (Мексика) в парном разряде.

В первом раунде украинка и Александра Крунич из Сербии сыграют против дуэта Цзян Синьюй (Китай) / Макото Ниномия (Япония). Встреча начнется 1-м запуском на корте №4. Время начала поединка – 02:00 по Киеву.

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Далее по сетке победительницы матча Тереза Михаликова / Оливия Николлс – Кетрин Харрисон / Алиция Росольска.

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