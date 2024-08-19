Ламин Ямал: его родители, этническая принадлежность, личная жизнь, зарплата
Раскрываем подробности из жизни молодого испанского таланта…
Этим летом сборная Испании по футболу добыла свой четвертый в истории титул чемпиона Европы. Одной из важнейших фигур в стане "Красной фурии" на турнире в Германии был 17-летний вингер Барселоны Ламин Ямал, который стал самым молодым победителем континентального футбольного первенства в истории.
Впервые во весь голос о Ламине Ямале заговорили еще весной минувшего года, когда он в возрасте 15 лет 9 месяцев и 16 дней дебютировал за Барселону в испанской Ла Лиге. С тех пор юный вингер провел за каталонцев 51 официальный поединок в рамках всех турниров (7 голов, 9 ассистов) и стал чемпионом Испании в сезоне-2022/23, однако в целом ряд фактов из жизни Ямала все еще далеко не так известны широкой футбольной общественности. Поэтому мы и ответим на ряд вопросов, чтобы вы узнали о Ламине значительно больше…
Где родился и вырос Ламин Ямал?
Ламин Ямал (полное имя – Ламин Ямал Насрауи Эбана) родился 13 июля 2007 года в городе Эсплугес-де-Льобрегат на северо-востоке Испании. Этот населенный пункт входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Его население, по оценкам на 2023 год, составляет чуть меньше 50 тысяч жителей.
Детство Ямала прошло в рабочем районе под названием Рокафонда города Матаро, который также входит в состав автономного сообщества Каталония. Также известно, что семья Ламина непродолжительное время проживала в Гранольерсе – городе, который расположен в центральной части Каталонии.
Впоследствии Ямал перебрался в Ла Масию, где начал заниматься в академии Барселоны – клуба, с которым имеет контракт в настоящий момент.
Кто родители Ламина Ямала?
Родители Ламина Ямала – Мунир Насрауи (отец) и Шейла Эбана (мать). Они оба являются эмигрантами из Африки, которые прибыли в Испанию в поисках лучшей жизни, не обладая на родине серьезными материальными ресурсами и не имея возможности достойно зарабатывать.
Известно, что Мунир Насрауи является выходцем из Марокко. В мае 2023 года у мужчины в Испании возникли проблемы с законом, когда он напал на кандидата в мэры города Матаро Монику Лору. Стычка возникла на почве различных политических взглядов и завершилась тем, что отец Ламина Ямала был обвинен в нанесении легких телесных повреждений и нарушении общественного порядка. Впоследствии суд оштрафовал мужчину на 110 евро по первому обвинению и на 546 евро – по второму.
Отец Ламина Ямала исповедует ислам. Весной 2023 года в сети появилось фото, на котором запечатлена вся семья футболиста Барселоны, и некоторые ее члены были одеты в хиджаб или бурку, что помогло журналистам сделать выводы о том, что в семье Ямала исповедуют ислам. Интересно, что сам Ламин пока публично не заявлял о своей религиозной принадлежности, однако тот факт, что он является религиозным человеком, не подвергается сомнению, так как многократно после забитых мячей Ямал указывал на небеса, выражая благодарность высшим силам.
Из последних новостей, которые взбудоражили Испанию и касались персоны отца Ямала, нельзя не упомянуть о том, что Мунир Насрауи недавно вновь вляпался в неприятную ситуацию, которая едва не стоила ему жизни. Мужчина повздорил с кем-то в городе Матар и получил ножевые ранения, из-за которых оказался в больнице и, как он сам впоследствии признался, был между жизнью и смертью.
Мать Ламина Ямала – Шейла Эбана – родом из Экваториальной Гвинеи. Женщина в целом ведет довольно закрытый и спокойный образ жизни, по причине чего о ней известно не так много. Вероятнее всего, Шейла, которая раньше работала официантом в ряде заведений в Каталонии, сейчас является домохозяйкой. С прессой женщина предпочитает общаться не так часто, хотя однажды заявила, что возила Ямала на его историческую родину: "Мой сын – экваториальный гвинеец, отсюда и его фамилия Эбана. Когда он был ребенком, я возила его в Экваториальную Гвинею".
О том, как познакомились Мунир Насрауи и Шейла Эбана, ничего неизвестно. Но это точно произошло в Испании, куда оба эмигранта приехали в поисках лучшей жизни. Известно, что Мунир Насрауи пробовал играть в футбол, однако стать профессиональным игроком у него не получилось, после чего мужчине пришлось довольствоваться другими работами, чтобы зарабатывать на жизнь – в частности, он работал на стройке маляром.
Брак Мунира Насрауи и Шейлы Эбана продлился всего три года, после чего они оформили развод. Несмотря на это, родители всегда делали все от них возможное, чтобы их единственный общий сын – Ламин Ямал – никогда не ощущал серьезных потребностей в чем-либо и мог реализовать свою мечту стать футболистом.
Какова национальность Ламина Ямала?
У Ламина Ямала испанское гражданство. С самых молодых лет Ламин выступал за юношеские сборные Испании, пройдя через команды U-15 (6 матчей, 3 гола), U-16 (4 матча, 1 гол), U-17 (10 матчей, 8 голов) и U-19 (1 матч). В 2023 году Ямал стал лучшим бомбардиром чемпионата Европы U-17, который проходил на полях Венгрии, хотя на этом турнире испанцы завершили свой путь на стадии полуфинала, уступив французам.
Дебютировать в национальной сборной Испании Ямалу удалось 8 сентября 2023 года в поединке квалификации на Евро-2024 против сборной Грузии (7:1). Молодой вингер в самой концовке первого тайма заменил травмированного Дани Ольмо, а на 74-й минуте отличился премьерным забитым мячом за «Красную фурию», установив на табло окончательный счет поединка.
На Евро-2024 Ямал сыграл во всех семи поединках сборной Испании, отличившись одним забитым мячом и сразу четырьмя результативными передачами на партнеров, в том числе и в финале – на Нико Уильямса.
Есть ли у Ламина Ямала братья и/или сестры?
У матери Ямала есть также двое младших детей, о которых сам Ламин, как и Шейла Эбана, говорят крайне редко.
Известно только, что младшего брата Ламина зовут Кейн, а младшую сестру футболиста Барселоны и сборной Испании – Бараа.
Кто девушка Ламина Ямала?
Свою личную жизнь Ламин Ямал какое-то время также предпочитал держать в максимальном секрете. Однако после победы испанцев на Евро-2024 вингер Барселоны фотографировался с симпатичной брюнеткой, которую зовут Алекс Падилья. Какое-то время испанские и мировые СМИ активно узнавали о личности девушки и сообщали своим читателям интересные подробности ее жизни, но…
В конце июля в прессу попала неожиданная информация о том, что Ямал расстался с Падильей. Якобы причиной тому стала возможная измена со стороны девушки. В ней вингер Барселоны заподозрил свою, очевидно, теперь уже экс-избранницу после того, как в сеть попало видео одной из онлайн-трансляций в социальной сети. На нем видно, как Падилья, пребывая в шумной молодежной компании, сидит на коленях у другого парня, а после того, как девушка замечает, что попала в объектив камеры, начинает кричать оператору: "Прекрати, ты меня погубишь".
После этого совместные фото с Падильей пропали из социальных сетей Ямала, и СМИ сделали вывод, что пара распалась…
Alex Padilla poniéndole los cuernos a Lamine Yamal, señoras y señores.— 𝑺𝒂𝒏𝒛𝒊 (@SanziRM) July 28, 2024
“… me vas a buscar la ruina” 💀
Sal de ahí, soldado. Aquí no hay colores, el famoseo solo trae víboras y ruina💀
Se viene el Lamine Prime post cuernos 🦈pic.twitter.com/TDiFFqI620
Какая зарплата у Ламина Ямала в Барселоне?
Официальной информации об уровне заработной платы Ламина Ямала в Барселоне нет. Однако, по данным известного и авторитетного в этой области портала Capology, ежегодный оклад молодого таланта в каталонском клубе составляет 1,67 миллиона евро.
После победы на Евро-2024 агент Ямала известный португалец Жорже Мендеш предпринимает существенные усилия для того, чтобы "выбить" для своего клиента новый контракт с Барселоной на улучшенных условиях. Сообщалось, что стороны в настоящий момент ведут об этом переговоры, а президент каталонцев Жоан Лапорта уже пообещал сделать все возможное, чтобы уровень оклада Ямала соответствовал уровню зарплаты игрока первой команды блаугранас.
Кроме того, в СМИ сообщалось, что Ямал подписал личный рекламный контракт с Adidas, по условиям которого за десять лет сотрудничества получит около 32 миллионов евро.
Также сам Ямал рассказывал журналистам, что на первую большую зарплату в Барселоне он помог приобрести своим родственникам два дома: один – родителям, второй – бабушке.
Текст: meta.ua/sport
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