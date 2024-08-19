Ламин Ямал: его родители, этническая принадлежность, личная жизнь, зарплата

Этим летом сборная Испании по футболу добыла свой четвертый в истории титул чемпиона Европы. Одной из важнейших фигур в стане "Красной фурии" на турнире в Германии был 17-летний вингер Барселоны Ламин Ямал, который стал самым молодым победителем континентального футбольного первенства в истории.

Впервые во весь голос о Ламине Ямале заговорили еще весной минувшего года, когда он в возрасте 15 лет 9 месяцев и 16 дней дебютировал за Барселону в испанской Ла Лиге. С тех пор юный вингер провел за каталонцев 51 официальный поединок в рамках всех турниров (7 голов, 9 ассистов) и стал чемпионом Испании в сезоне-2022/23, однако в целом ряд фактов из жизни Ямала все еще далеко не так известны широкой футбольной общественности. Поэтому мы и ответим на ряд вопросов, чтобы вы узнали о Ламине значительно больше…

Где родился и вырос Ламин Ямал?

Ламин Ямал (полное имя – Ламин Ямал Насрауи Эбана) родился 13 июля 2007 года в городе Эсплугес-де-Льобрегат на северо-востоке Испании. Этот населенный пункт входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Его население, по оценкам на 2023 год, составляет чуть меньше 50 тысяч жителей.

Детство Ямала прошло в рабочем районе под названием Рокафонда города Матаро, который также входит в состав автономного сообщества Каталония. Также известно, что семья Ламина непродолжительное время проживала в Гранольерсе – городе, который расположен в центральной части Каталонии.

Впоследствии Ямал перебрался в Ла Масию, где начал заниматься в академии Барселоны – клуба, с которым имеет контракт в настоящий момент.

Кто родители Ламина Ямала?

Родители Ламина Ямала – Мунир Насрауи (отец) и Шейла Эбана (мать). Они оба являются эмигрантами из Африки, которые прибыли в Испанию в поисках лучшей жизни, не обладая на родине серьезными материальными ресурсами и не имея возможности достойно зарабатывать.

Известно, что Мунир Насрауи является выходцем из Марокко. В мае 2023 года у мужчины в Испании возникли проблемы с законом, когда он напал на кандидата в мэры города Матаро Монику Лору. Стычка возникла на почве различных политических взглядов и завершилась тем, что отец Ламина Ямала был обвинен в нанесении легких телесных повреждений и нарушении общественного порядка. Впоследствии суд оштрафовал мужчину на 110 евро по первому обвинению и на 546 евро – по второму.

Отец Ламина Ямала исповедует ислам. Весной 2023 года в сети появилось фото, на котором запечатлена вся семья футболиста Барселоны, и некоторые ее члены были одеты в хиджаб или бурку, что помогло журналистам сделать выводы о том, что в семье Ямала исповедуют ислам. Интересно, что сам Ламин пока публично не заявлял о своей религиозной принадлежности, однако тот факт, что он является религиозным человеком, не подвергается сомнению, так как многократно после забитых мячей Ямал указывал на небеса, выражая благодарность высшим силам.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал с отцом

Из последних новостей, которые взбудоражили Испанию и касались персоны отца Ямала, нельзя не упомянуть о том, что Мунир Насрауи недавно вновь вляпался в неприятную ситуацию, которая едва не стоила ему жизни. Мужчина повздорил с кем-то в городе Матар и получил ножевые ранения, из-за которых оказался в больнице и, как он сам впоследствии признался, был между жизнью и смертью.

Мать Ламина Ямала – Шейла Эбана – родом из Экваториальной Гвинеи. Женщина в целом ведет довольно закрытый и спокойный образ жизни, по причине чего о ней известно не так много. Вероятнее всего, Шейла, которая раньше работала официантом в ряде заведений в Каталонии, сейчас является домохозяйкой. С прессой женщина предпочитает общаться не так часто, хотя однажды заявила, что возила Ямала на его историческую родину: "Мой сын – экваториальный гвинеец, отсюда и его фамилия Эбана. Когда он был ребенком, я возила его в Экваториальную Гвинею".

О том, как познакомились Мунир Насрауи и Шейла Эбана, ничего неизвестно. Но это точно произошло в Испании, куда оба эмигранта приехали в поисках лучшей жизни. Известно, что Мунир Насрауи пробовал играть в футбол, однако стать профессиональным игроком у него не получилось, после чего мужчине пришлось довольствоваться другими работами, чтобы зарабатывать на жизнь – в частности, он работал на стройке маляром.

Брак Мунира Насрауи и Шейлы Эбана продлился всего три года, после чего они оформили развод. Несмотря на это, родители всегда делали все от них возможное, чтобы их единственный общий сын – Ламин Ямал – никогда не ощущал серьезных потребностей в чем-либо и мог реализовать свою мечту стать футболистом.

Какова национальность Ламина Ямала?

У Ламина Ямала испанское гражданство. С самых молодых лет Ламин выступал за юношеские сборные Испании, пройдя через команды U-15 (6 матчей, 3 гола), U-16 (4 матча, 1 гол), U-17 (10 матчей, 8 голов) и U-19 (1 матч). В 2023 году Ямал стал лучшим бомбардиром чемпионата Европы U-17, который проходил на полях Венгрии, хотя на этом турнире испанцы завершили свой путь на стадии полуфинала, уступив французам.

Дебютировать в национальной сборной Испании Ямалу удалось 8 сентября 2023 года в поединке квалификации на Евро-2024 против сборной Грузии (7:1). Молодой вингер в самой концовке первого тайма заменил травмированного Дани Ольмо, а на 74-й минуте отличился премьерным забитым мячом за «Красную фурию», установив на табло окончательный счет поединка.

На Евро-2024 Ямал сыграл во всех семи поединках сборной Испании, отличившись одним забитым мячом и сразу четырьмя результативными передачами на партнеров, в том числе и в финале – на Нико Уильямса.

Есть ли у Ламина Ямала братья и/или сестры?

У матери Ямала есть также двое младших детей, о которых сам Ламин, как и Шейла Эбана, говорят крайне редко.

Известно только, что младшего брата Ламина зовут Кейн, а младшую сестру футболиста Барселоны и сборной Испании – Бараа.

Кто девушка Ламина Ямала?

Свою личную жизнь Ламин Ямал какое-то время также предпочитал держать в максимальном секрете. Однако после победы испанцев на Евро-2024 вингер Барселоны фотографировался с симпатичной брюнеткой, которую зовут Алекс Падилья. Какое-то время испанские и мировые СМИ активно узнавали о личности девушки и сообщали своим читателям интересные подробности ее жизни, но…

В конце июля в прессу попала неожиданная информация о том, что Ямал расстался с Падильей. Якобы причиной тому стала возможная измена со стороны девушки. В ней вингер Барселоны заподозрил свою, очевидно, теперь уже экс-избранницу после того, как в сеть попало видео одной из онлайн-трансляций в социальной сети. На нем видно, как Падилья, пребывая в шумной молодежной компании, сидит на коленях у другого парня, а после того, как девушка замечает, что попала в объектив камеры, начинает кричать оператору: "Прекрати, ты меня погубишь".

После этого совместные фото с Падильей пропали из социальных сетей Ямала, и СМИ сделали вывод, что пара распалась…

Alex Padilla poniéndole los cuernos a Lamine Yamal, señoras y señores.



“… me vas a buscar la ruina” 💀



Sal de ahí, soldado. Aquí no hay colores, el famoseo solo trae víboras y ruina💀



Se viene el Lamine Prime post cuernos 🦈pic.twitter.com/TDiFFqI620 — 𝑺𝒂𝒏𝒛𝒊 (@SanziRM) July 28, 2024

Какая зарплата у Ламина Ямала в Барселоне?

Официальной информации об уровне заработной платы Ламина Ямала в Барселоне нет. Однако, по данным известного и авторитетного в этой области портала Capology, ежегодный оклад молодого таланта в каталонском клубе составляет 1,67 миллиона евро.

После победы на Евро-2024 агент Ямала известный португалец Жорже Мендеш предпринимает существенные усилия для того, чтобы "выбить" для своего клиента новый контракт с Барселоной на улучшенных условиях. Сообщалось, что стороны в настоящий момент ведут об этом переговоры, а президент каталонцев Жоан Лапорта уже пообещал сделать все возможное, чтобы уровень оклада Ямала соответствовал уровню зарплаты игрока первой команды блаугранас.

Кроме того, в СМИ сообщалось, что Ямал подписал личный рекламный контракт с Adidas, по условиям которого за десять лет сотрудничества получит около 32 миллионов евро.

Также сам Ямал рассказывал журналистам, что на первую большую зарплату в Барселоне он помог приобрести своим родственникам два дома: один – родителям, второй – бабушке.

Текст: meta.ua/sport