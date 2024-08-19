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  4. Жена Судакова призналась, как он пережил разгром от Румынии на Евро-2024
Чемпионат Европы
19 августа 2024, 13:30 | Обновлено 19 августа 2024, 14:00
1142
0

Жена Судакова призналась, как он пережил разгром от Румынии на Евро-2024

Пара почти не общалась в течение нескольких дней

19 августа 2024, 13:30 | Обновлено 19 августа 2024, 14:00
1142
0
Жена Судакова призналась, как он пережил разгром от Румынии на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Елизавета Судакова, жена украинского полузащитника донецкого «Шахтера» Георгия Судакова, рассказала, как звездный футболист отреагировал на поражение сборной Украины в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 против национальной команды Румынии (0:3):

«Честно, мы даже почти не разговаривали в течение дня после того матча. Тогда нам было очень сложно. Я даже ему не писала лишний раз, только если что-то надо было. 1-2 дня он был расстроен, а потом он сказал, что надо работать, готовиться на вторую игру и как-то он переключился».

Напомним, на Евро-2024 Украина заняла последнее место в своей группе с 4 очками и не вышла в плей-офф турнира.

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Георгий Судаков сборная Украины по футболу сборная Румынии по футболу Румыния - Украина
Дмитро Вербинський Источник: Анна Реброва
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