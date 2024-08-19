Жена Судакова призналась, как он пережил разгром от Румынии на Евро-2024

Елизавета Судакова, жена украинского полузащитника донецкого «Шахтера» Георгия Судакова, рассказала, как звездный футболист отреагировал на поражение сборной Украины в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 против национальной команды Румынии (0:3):

«Честно, мы даже почти не разговаривали в течение дня после того матча. Тогда нам было очень сложно. Я даже ему не писала лишний раз, только если что-то надо было. 1-2 дня он был расстроен, а потом он сказал, что надо работать, готовиться на вторую игру и как-то он переключился».

Напомним, на Евро-2024 Украина заняла последнее место в своей группе с 4 очками и не вышла в плей-офф турнира.