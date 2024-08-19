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Украина. Премьер лига
19 августа 2024, 13:04 | Обновлено 19 августа 2024, 14:25
255
4

Судаков дебютировал в роли капитана Шахтера

21-летний хавбек стал 45-м и одним из самых молодых капитанов горняков в УПЛ

19 августа 2024, 13:04 | Обновлено 19 августа 2024, 14:25
255
4
Судаков дебютировал в роли капитана Шахтера
ФК Шахтер. Георгий Судаков

На матч с «Левым берегом» (1:0) горняков впервые вывел на поле Георгий Судаков. Он стал 45-м и одним из самых молодых капитанов «Шахтера» в чемпионатах Украины. Капитанскую премьеру он провел в 21 год 352 дня.

В более юном возрасте дебютировали в УПЛ в этом качестве только четыре игрока оранжево-черных.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые капитаны Шахтера в чемпионатах Украины

Возраст

Игрок

Дата

Соперник

Счет

18 лет 349 дней

Анатолий ТРУБИН

15.07.2020

Колос (д)

2:0

20 лет 132 дня

Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ

19.03.2007

Металлург Д (д)

2:1

21 год 29 дней

Сергей ПОПОВ

21.05.1992

Торпедо (г)

2:1

21 год 235 дней

Игорь ОЩИПКО

17.06.2007

Металлург З (д)

0:2

21 год 352 дня

Георгий СУДАКОВ

18.08.2024

Левый берег (г)

1:0

22 года 177 дней

ФЕРНАНДИНЬЮ

28.10.2007

Харьков (д)

2:1

22 года 226 дней

Валерий КРИВЕНЦОВ

13.03.1996

Торпедо (д)

2:1

22 года 351 день

Анатолий ТИМОЩУК

16.03.2002

Ворскла (д)

4:0

23 года 105 дней

Виктор КОВАЛЕНКО

30.05.2019

Львов (г)

3:0

23 года 125 дней

Дмитрий ШУТКОВ

06.08.1995

ЦСКА-Борисфен (г)

0:4
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Сергей Цыба Sport.ua
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Комментарии 4
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Demid Romanchik
Да, понятно,что это психологический момент..У Судакова спад в игре...И где то это больше психология...Но хейтеры были есть и будут всегда..Это испытание... Пройдёт этот период вернётся на свой уровень и будет сильнее....
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0
FunnyCat_____
И как, цена выросла?
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0
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Ron Noiill
За годину три новини про сундукова. Ви шо взагалі вже іпанулись через рінаховські гроші?
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-1
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