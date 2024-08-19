Судаков дебютировал в роли капитана Шахтера
21-летний хавбек стал 45-м и одним из самых молодых капитанов горняков в УПЛ
На матч с «Левым берегом» (1:0) горняков впервые вывел на поле Георгий Судаков. Он стал 45-м и одним из самых молодых капитанов «Шахтера» в чемпионатах Украины. Капитанскую премьеру он провел в 21 год 352 дня.
В более юном возрасте дебютировали в УПЛ в этом качестве только четыре игрока оранжево-черных.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые молодые капитаны Шахтера в чемпионатах Украины
|
Возраст
|
Игрок
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
18 лет 349 дней
|
Анатолий ТРУБИН
|
15.07.2020
|
Колос (д)
|
2:0
|
20 лет 132 дня
|
Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ
|
19.03.2007
|
Металлург Д (д)
|
2:1
|
21 год 29 дней
|
Сергей ПОПОВ
|
21.05.1992
|
Торпедо (г)
|
2:1
|
21 год 235 дней
|
Игорь ОЩИПКО
|
17.06.2007
|
Металлург З (д)
|
0:2
|
21 год 352 дня
|
Георгий СУДАКОВ
|
18.08.2024
|
Левый берег (г)
|
1:0
|
22 года 177 дней
|
ФЕРНАНДИНЬЮ
|
28.10.2007
|
Харьков (д)
|
2:1
|
22 года 226 дней
|
Валерий КРИВЕНЦОВ
|
13.03.1996
|
Торпедо (д)
|
2:1
|
22 года 351 день
|
Анатолий ТИМОЩУК
|
16.03.2002
|
Ворскла (д)
|
4:0
|
23 года 105 дней
|
Виктор КОВАЛЕНКО
|
30.05.2019
|
Львов (г)
|
3:0
|
23 года 125 дней
|
Дмитрий ШУТКОВ
|
06.08.1995
|
ЦСКА-Борисфен (г)
|
0:4
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