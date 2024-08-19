Судаков дебютировал в роли капитана Шахтера

На матч с «Левым берегом» (1:0) горняков впервые вывел на поле Георгий Судаков. Он стал 45-м и одним из самых молодых капитанов «Шахтера» в чемпионатах Украины. Капитанскую премьеру он провел в 21 год 352 дня.

В более юном возрасте дебютировали в УПЛ в этом качестве только четыре игрока оранжево-черных.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые капитаны Шахтера в чемпионатах Украины