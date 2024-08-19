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WTA
19 августа 2024, 13:24 | Обновлено 19 августа 2024, 13:29
644
1

Известная бельгийская теннисистка объявила о завершении карьеры в 30 лет

Алисон ван Эйтванк сделала нелегкий выбор

19 августа 2024, 13:24 | Обновлено 19 августа 2024, 13:29
644
1
Известная бельгийская теннисистка объявила о завершении карьеры в 30 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Алисон ван Эйтванк

Бывшая четвертьфиналистка Ролан Гаррос Алисон ван Эйтванк объявила о завершении профессиональной теннисной карьеры в возрасте 30 лет.

«Принять это решение было невероятно сложно», – написала ван Эйтванк в социальных сетях. «В последние несколько недель я не чувствовала того огня, который нужен, чтобы отдавать всю себя, бороться за каждое очко и путешествовать по всему миру. Это был нелегкий выбор, я много пережила в прошлом году, возвращаясь после серьезной травмы, как физически, так и особенно психологически».

В 2023 году ван Алисон выбыла из игры на восемь месяцев из-за травмы спины. С момента возвращения в строй в октябре прошлого года она завоевала три титула ITF, включая турнир Surbiton W100 на траве в июне, и вернулась на 228-ю строчку в рейтинге WTA.

Ван Уйтванк сыграла свой первый профессиональный матч в 2009 году в возрасте 15 лет. В дальнейшем Ван Уйтванк завоевала пять трофеев WTA в одиночном разряде: Квебек 2017, Будапешт 2018 и 2019, Ташкент 2019 и Астана 2021. Она также завоевала три титула WTA 125: Тайбэй-2013, Лимож-2021 и Гайба-2022. Самая высокорейтинговая победа в карьере – над №3 Гарбинье Мугурусой (5-7, 6-2, 6-1) во втором круге Уимблдона-2018. Лучшее место в одиночном рейтинге WTA – 37-е место.

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Алисон ван Эйтванк завершение карьеры
Владимир Клепач Источник: WTA
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Андрій Заліщук
Мати хрестова, їй 30 років???? По фотці всі 50
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