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Украина. Премьер лига
19 августа 2024, 12:48 | Обновлено 19 августа 2024, 13:00
37
0

Яшари стал автором одного из самых поздних голов легионеров в УПЛ

Ворота «Руха» хавбек ЛНЗ поразил на 90+6-й минуте

19 августа 2024, 12:48 | Обновлено 19 августа 2024, 13:00
37
0
Яшари стал автором одного из самых поздних голов легионеров в УПЛ
ФК ЛНЗ. Мухаррем Яшари

26-летний косовар Мухаррем Яшари стал автором самого позднего гола ЛНЗ в элитном дивизионе. Поразив ворота «Руха» на 90+6-й минуте, он на 2 минуты превзошел клубный рекорд, принадлежавший Денису Олейнику.

К слову, среди легионеров позже хавбека черкасчан забивали в чемпионатах Украины только черногорец Марко Мрвальевич и швейцарец Адмир Мехмеди.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние голы легионеров в чемпионатах Украины

Дата

Игрок

Клуб

Соперник

Минута

Счет

07.03.2024

Марко МРВАЛЬЕВИЧ

Верес

Динамо

90+9’ (п)

1:1 (д)

11.03.2012

Адмир МЕХМЕДИ

Динамо

Кривбасс

90+8’

3:0 (г)

10.03.2007

Максим ШАЦКИХ

Динамо

Кривбасс

90+6’

1:1 (г)

13.09.2014

Клейтон ШАВЬЕР

Металлист

Днепр

90+6’

2:5 (д)

10.09.2022

Лассина ТРАОРЕ

Шахтер

Черноморец

90+6’

2:1 (д)

18.08.2024

Мухаррем ЯШАРИ

ЛНЗ

Рух

90+6’ (п)

3:1 (д)

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цифры и факты Мухаррем Яшари Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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