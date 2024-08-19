Яшари стал автором одного из самых поздних голов легионеров в УПЛ
Ворота «Руха» хавбек ЛНЗ поразил на 90+6-й минуте
26-летний косовар Мухаррем Яшари стал автором самого позднего гола ЛНЗ в элитном дивизионе. Поразив ворота «Руха» на 90+6-й минуте, он на 2 минуты превзошел клубный рекорд, принадлежавший Денису Олейнику.
К слову, среди легионеров позже хавбека черкасчан забивали в чемпионатах Украины только черногорец Марко Мрвальевич и швейцарец Адмир Мехмеди.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые поздние голы легионеров в чемпионатах Украины
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
07.03.2024
|
Марко МРВАЛЬЕВИЧ
|
Верес
|
Динамо
|
90+9’ (п)
|
1:1 (д)
|
11.03.2012
|
Адмир МЕХМЕДИ
|
Динамо
|
Кривбасс
|
90+8’
|
3:0 (г)
|
10.03.2007
|
Максим ШАЦКИХ
|
Динамо
|
Кривбасс
|
90+6’
|
1:1 (г)
|
13.09.2014
|
Клейтон ШАВЬЕР
|
Металлист
|
Днепр
|
90+6’
|
2:5 (д)
|
10.09.2022
|
Лассина ТРАОРЕ
|
Шахтер
|
Черноморец
|
90+6’
|
2:1 (д)
|
18.08.2024
|
Мухаррем ЯШАРИ
|
ЛНЗ
|
Рух
|
90+6’ (п)
|
3:1 (д)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ига уступила Арине в двух сетах в полуфинальном противостоянии
«Манчестер Юнайтед» хочет подписать украинского вингера