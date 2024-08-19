Яшари стал автором одного из самых поздних голов легионеров в УПЛ

26-летний косовар Мухаррем Яшари стал автором самого позднего гола ЛНЗ в элитном дивизионе. Поразив ворота «Руха» на 90+6-й минуте, он на 2 минуты превзошел клубный рекорд, принадлежавший Денису Олейнику.

К слову, среди легионеров позже хавбека черкасчан забивали в чемпионатах Украины только черногорец Марко Мрвальевич и швейцарец Адмир Мехмеди.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние голы легионеров в чемпионатах Украины