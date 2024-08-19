Нидерланды19 августа 2024, 14:23 | Обновлено 19 августа 2024, 14:48
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Нидерланды. Сенсационное поражение Аякса, победы ПСВ и Фейеноорда
После двух туров лидируют ПСВ, Фортуна Ситтард, Гронингем и АЗ Алкмаар
19 августа 2024, 14:23 | Обновлено 19 августа 2024, 14:48
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В уик-энд состоялись матчи 2-го тура чемпионата Нидерландов.
Топ-клуб Аякс на выезде потерпел сенсационное поражение от клуба НАК Бреда (1:2).
ПСВ и Фейеноорд одержали уверенные гостевые победы.
После двух туров лидируют ПСВ, Фортуна Ситтард, Гронингем и АЗ Алкмаар (по 6 очков из 6).
Чемпионат Нидерландов
2-й тур, 16–18 августа
- 16.08. 21:00. Фортуна Ситтард – Алмере Сити – 3:0
- 17.08. 17:30. Херенвен – Утрехт – 1:1
- 17.08. 19:45. Твенте – Спарта Роттердам – 1:1
- 17.08. 21:00. АЗ Алкмаар – Неймеген – 1:0
- 17.08. 22:00. Валвейк – Гронинген – 1:2
- 18.08. 13:15. Хераклес – ПСВ – 1:3
- 18.08. 15:30. Зволле – Фейенорд – 1:5
- 18.08. 15:30. Виллем ІІ – Гоу Эхед Иглс – 2:0
- 18.08. 17:45. НАК Бреда – Аякс – 2:1
Турнирная таблица
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