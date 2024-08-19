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Чемпионат Нидерландов
Херенвен
17.08.2024 17:30 – FT 1 : 1
Утрехт
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Нидерланды
19 августа 2024, 14:23 | Обновлено 19 августа 2024, 14:48
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Нидерланды. Сенсационное поражение Аякса, победы ПСВ и Фейеноорда

После двух туров лидируют ПСВ, Фортуна Ситтард, Гронингем и АЗ Алкмаар

19 августа 2024, 14:23 | Обновлено 19 августа 2024, 14:48
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Нидерланды. Сенсационное поражение Аякса, победы ПСВ и Фейеноорда
Getty Images/Global Images Ukraine. Вратарь НАК Бреда Даниэль Бьелица (слева)

В уик-энд состоялись матчи 2-го тура чемпионата Нидерландов.

Топ-клуб Аякс на выезде потерпел сенсационное поражение от клуба НАК Бреда (1:2).

ПСВ и Фейеноорд одержали уверенные гостевые победы.

После двух туров лидируют ПСВ, Фортуна Ситтард, Гронингем и АЗ Алкмаар (по 6 очков из 6).

Чемпионат Нидерландов

2-й тур, 16–18 августа

  • 16.08. 21:00. Фортуна Ситтард – Алмере Сити – 3:0
  • 17.08. 17:30. Херенвен – Утрехт – 1:1
  • 17.08. 19:45. Твенте – Спарта Роттердам – 1:1
  • 17.08. 21:00. АЗ Алкмаар – Неймеген – 1:0
  • 17.08. 22:00. Валвейк – Гронинген – 1:2
  • 18.08. 13:15. Хераклес – ПСВ – 1:3
  • 18.08. 15:30. Зволле – Фейенорд – 1:5
  • 18.08. 15:30. Виллем ІІ – Гоу Эхед Иглс – 2:0
  • 18.08. 17:45. НАК Бреда – Аякс – 2:1

Турнирная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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