Нидерланды. Сенсационное поражение Аякса, победы ПСВ и Фейеноорда

В уик-энд состоялись матчи 2-го тура чемпионата Нидерландов.

Топ-клуб Аякс на выезде потерпел сенсационное поражение от клуба НАК Бреда (1:2).

ПСВ и Фейеноорд одержали уверенные гостевые победы.

После двух туров лидируют ПСВ, Фортуна Ситтард, Гронингем и АЗ Алкмаар (по 6 очков из 6).

Чемпионат Нидерландов

2-й тур, 16–18 августа

16.08. 21:00. Фортуна Ситтард – Алмере Сити – 3:0

17.08. 17:30. Херенвен – Утрехт – 1:1

17.08. 19:45. Твенте – Спарта Роттердам – 1:1

17.08. 21:00. АЗ Алкмаар – Неймеген – 1:0

17.08. 22:00. Валвейк – Гронинген – 1:2

18.08. 13:15. Хераклес – ПСВ – 1:3

18.08. 15:30. Зволле – Фейенорд – 1:5

18.08. 15:30. Виллем ІІ – Гоу Эхед Иглс – 2:0

18.08. 17:45. НАК Бреда – Аякс – 2:1

Турнирная таблица