«Пытаюсь переключить». Жена Судакова рассказала, как он реагирует на хейт

Елизавета Судакова, жена украинского полузащитника донецкого «Шахтера» Георгия Судакова, рассказала, как звездный футболист реагирует на хейт со стороны болельщиков:

«Честно, раньше он очень сильно переживал, приходил домой расстроенный. Но сейчас мы созваниваемся друг с другом, говорим, стараюсь переключить его.

Сейчас он нормально воспринимает критику. Он понимает свои ошибки, он работает над ними. Он нормально сейчас реагирует на хейт».

Ранее Георгий Судаков высказался относительно капитанской повязки, которую ему доверили на победный матч 3-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25 против киевского «Левого Берега» (1:0).