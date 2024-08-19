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  4. «Пытаюсь переключить». Жена Судакова рассказала, как он реагирует на хейт
Украина. Премьер лига
19 августа 2024, 12:48 |
311
0

«Пытаюсь переключить». Жена Судакова рассказала, как он реагирует на хейт

Георгий со временем стал спокойнее относиться к критике

19 августа 2024, 12:48 |
311
0
«Пытаюсь переключить». Жена Судакова рассказала, как он реагирует на хейт
ФК Шахтер. Георгий Судаков

Елизавета Судакова, жена украинского полузащитника донецкого «Шахтера» Георгия Судакова, рассказала, как звездный футболист реагирует на хейт со стороны болельщиков:

«Честно, раньше он очень сильно переживал, приходил домой расстроенный. Но сейчас мы созваниваемся друг с другом, говорим, стараюсь переключить его.

Сейчас он нормально воспринимает критику. Он понимает свои ошибки, он работает над ними. Он нормально сейчас реагирует на хейт».

Ранее Георгий Судаков высказался относительно капитанской повязки, которую ему доверили на победный матч 3-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25 против киевского «Левого Берега» (1:0).

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Георгий Судаков Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Анна Реброва
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