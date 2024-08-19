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Лига чемпионов
19 августа 2024, 12:41 | Обновлено 19 августа 2024, 12:42
627
0

Известна бригада арбитров, которая обслужит матч Динамо – РБ Зальцбург

На встрече в Люблине будут работать швейцарские арбитры во главе с Сандро Шерером

19 августа 2024, 12:41 | Обновлено 19 августа 2024, 12:42
627
0
Известна бригада арбитров, которая обслужит матч Динамо – РБ Зальцбург
УЕФА. Сандро Шерер

Комитет арбитров УЕФА назначил для работы на первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и австрийским «РБ Зальцбургом» швейцарскую бригаду арбитров во главе с Сандро Шерером.

36-летний рефери работает на матчах высшего дивизиона национального чемпионата с 2013-го, категорию ФИФА имеет, начиная с 2015-го. 2024 год складывается успешно для Шерера в профессиональном плане – летом он отработал в финальной части Евро-2024, проходившей в Германии, а буквально на днях (14 августа) был главным арбитром поединка за Суперкубок УЕФА между мадридским «Реалом» и итальянской «Аталантой» (2:0).

  • Ассистенты арбитра – Йонас Эрни, Сюзанн Кюнг.
  • Четвертый арбитр – Лионель Чуди.
  • Арбитр VAR – Федайи Сан.
  • Ассистент арбитра VAR – Йоханнес фон Мандах.
  • Наблюдатель арбитража – Говард Уэбб (Англия).
  • Делегат УЕФА – Эмил Убиас (Чехия).

Матч «Динамо» – «РБ Зальцбург» состоится в среду, 21 августа, в Люблине на стадионе «Арена Люблин», начало – в 22:00 по киевскому времени (21:00 по местному).

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Динамо Киев РБ Зальцбург Лига чемпионов Динамо - РБ Зальцбург судейские назначения Сандро Шерер
Владимир Клепач Источник: ФК Динамо Киев
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