Известна бригада арбитров, которая обслужит матч Динамо – РБ Зальцбург

Комитет арбитров УЕФА назначил для работы на первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и австрийским «РБ Зальцбургом» швейцарскую бригаду арбитров во главе с Сандро Шерером.

36-летний рефери работает на матчах высшего дивизиона национального чемпионата с 2013-го, категорию ФИФА имеет, начиная с 2015-го. 2024 год складывается успешно для Шерера в профессиональном плане – летом он отработал в финальной части Евро-2024, проходившей в Германии, а буквально на днях (14 августа) был главным арбитром поединка за Суперкубок УЕФА между мадридским «Реалом» и итальянской «Аталантой» (2:0).

Ассистенты арбитра – Йонас Эрни, Сюзанн Кюнг.

Четвертый арбитр – Лионель Чуди.

Арбитр VAR – Федайи Сан.

Ассистент арбитра VAR – Йоханнес фон Мандах.

Наблюдатель арбитража – Говард Уэбб (Англия).

Делегат УЕФА – Эмил Убиас (Чехия).

Матч «Динамо» – «РБ Зальцбург» состоится в среду, 21 августа, в Люблине на стадионе «Арена Люблин», начало – в 22:00 по киевскому времени (21:00 по местному).