Волевая победа Динамо, лидерство Александрии, вымученные три очка Шахтера

«Александрия» добыла вторую победу подряд – в этот раз над «Зарей» – и возглавила турнирную таблицу. «Динамо» выиграло у «Карпат», пропустив уже на первой минуте встречи. Первая победа в сезоне в активе «Черноморца»: над «Колосом».

После оплеухи в предыдущем туре, «Кривбасс» переиграл «Верес». «Шахтер» в непростом матче минимально одолел «Левый берег».

«Кислород» тура

После победы над «Колосом», премьерной для «Черноморца» в нынешнем сезоне, главный тренер «моряков» Александр Бабич сравнил эту викторию с глотком свежего воздуха: «Это была такая победа, которая нам даст глоток кислорода, чтобы подышать. Ведь ребята в предыдущих матчах выполняли все для того, чтобы мы взяли очки. Но не хватало совсем немного. Сегодня они выполнили еще больше, чем в предыдущем поединке с «Зарей». Это позволило достичь победы. Как говорится, забили на один мяч больше, чем соперник».

Скандал тура

На 61-й минуте матча «Ворскла» – «Оболонь» случился эпизод, предопределивший итоговую победу хозяев. Он же стал и предметом критики главного тренера «пивоваров» Валерия Иващенко работы судейской бригады во главе с Задираном. Мединский прострелил на Суханова, и тот в борьбе против Гучека сумел нанести точный удар по воротам. Однако судья взятие ворот Исенко не зафиксировал. А зафиксировал игру рукой у форварда киевлян. Повторы не подтвердили правоту арбитра, дав лишний повод Иващенко помянуть Задирана и его братию незлым, тихим словом.

Штрафной тура

Капитан «Александрии» Ковалец отметился забитым мячом со стандарта в игре против «Зари». Отдавая должное в этом эпизоде Кириллу, все же нужно признать, что ему помогло отличиться не столько мастерство, сколько хитрость. Футболисты «Зари», расположившиеся в стенке, посчитали, что мяч будет отправлен в верхний угол. И дружно подпрыгнули в момент удара. Но Ковалец отправил мяч в нижний угол. Под стенкой. Турбаевский исправить ошибку своих партнеров по защите не смог.

Угловой тура

Как по нотам разыграли корнер футболисты «Ингульца» под занавес первого тайма гостевого матча против «Полесья». На подачу от углового флажка откликнулся центральный защитник «козаков» Виливальд, подключение которого к атаке стало сюрпризом для оппонентов. А Владимир тем временем сыграл на опережение на ближней штанге и неотразимо пробил головой под перекладину.

Матч тура

Казалось бы, что в поединке действующего вице-чемпиона и новичка УПЛ интриги как таковой быть не может по определению. Но если этот новичок – «Карпаты», который, к слову, в минувшем туре разгромил еще одного нашего действующего призера «Кривбасс», – то вечер для динамовцев переставал быть томным.

Хозяева активно начали игру. И их активность была вознаграждена. Уже на первой минуте матча Очеретько открыл счет. Однако в середине тайма гости перехватили инициативу, и Пихаленок сравнял счет. А когда в начале второй половины встречи Ванат забил второй гол, стало понятно, что львовянам в этой игре ловить уже нечего. На последних минутах встречи Ярмоленко забил третий гол для своей команды, сняв все вопросы о победителе.

Цифра тура

ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Реализовав пенальти в матче против «Карпат», динамовец Ярмоленко довел лицевой счет своих забитых мячей в УПЛ до 108-ми. Андрей занимает чистое четвертое место в историческом реестре голеадоров нашего элитного дивизиона. Впереди – Ребров и Шацких, у которых по 123 мяча, и Селезнев, на счету которого 117 точных ударов.

Болельщики тура

Матч «Карпаты» – «Динамо», который состоялся на львовском стадионе «Украина», посетили 6300 зрителей. Это по данным официального сайта УПЛ. Если поверить этим цифрам на слово, то можно сделать простой вывод: такое количество болельщиков – это рекорд для УПЛ времен войны против рашистов.

Удар тура

ФК Динамо. Александр Пихаленок

Динамовцы отыгрались в матче против «Карпат» после отличного дальнего удара в исполнении Пихаленка. На правом фланге атаки динамовский новобранец получил передачу от Волошина, и, не доходя до линии штрафной площади, мощно выстрелил по воротам. Небольшой рикошет от защитника лишь добавил зрелищности этому голу.

Удаления тура

Сразу две красные карточки были предъявлены в игре «Вереса» и «Кривбасса». В составе хозяев «отличился» защитник Смиян, который насобирал два «горчичника» уже к 28-й минуте игры. А вот защитник гостей Романчук за грубый фол получил прямую красную в начале второго тайма.

Реабилитация тура

Разгромное поражение в минувшем туре от «Карпат», затем неудача в ответной еврокубковой встрече против чешской «Виктории» – настроение у «Кривбасса» накануне матча в Ровно было далеко не лучшее. Однако подопечные Юрия Вернидуба сумели реабилитироваться и прервать черную полосу: они обыграли «Верес» с комфортным преимуществом в счете – 2:0.

Гордость тура

После матча против «Руха» главный тренер ЛНЗ Андрес Карраско заявил, что гордится своими подопечными: «У нас была очень хорошая реакция после того, как мы пропустили. Игра была очень равная, у обеих команд были моменты. Я очень горжусь командой, что они не опустили руки, продолжили давить. Мы боролись до конца и благодаря этому одержали победу».

Подарок тура

В день матча против «Левого берега» главному тренеру «Шахтера» Марино Пушичу исполнилось 53 года. Его команда очень хотела подарить наставнику уверенную победу. Особенно после фиаско в предыдущем туре. Но чуть было не подарила галстук: «горняки» долго и нудно пытались сломить оборону «Левого берега», но все их попытки были тщетными. Пока в середине второго тайма Сикан не распечатал ворота абсолютного дебютанта УПЛ.

Символическая сборная тура