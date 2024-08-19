Барселона может подписать воспитанника и экс-игрока Реала

Каталонская «Барселона» интересуется левым защитником лондонского «Тоттенхэма» Серхио Регилоном, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, «сине-гранатовые» видят в 27-летнем футболисте возможную замену для молодого Алекса Бальде, который может покинуть клуб до закрытия трансферного окна из-за соблазнительных предложений из Английской Премьер-лиги.

Интересно, что Серхио Регилон является воспитанником извечного соперника «Барселоны» - мадридского «Реала», и находился в системе королевского клуба с 2000 по 2020 годы.

Во второй половине сезона 2023/24 Серхио Регилон на правах аренды провел 16 матчей за «Брентфорд», отметившись 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока сборной Испании в 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Илкай Гюндоган хочет покинуть «Барселону».