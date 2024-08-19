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Испания
19 августа 2024, 12:38 | Обновлено 19 августа 2024, 12:53
424
0

Барселона может подписать воспитанника и экс-игрока Реала

Серхио Регилон на данный момент является футболистом «Тоттенхэма»

19 августа 2024, 12:38 | Обновлено 19 августа 2024, 12:53
424
0
Барселона может подписать воспитанника и экс-игрока Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Регилон

Каталонская «Барселона» интересуется левым защитником лондонского «Тоттенхэма» Серхио Регилоном, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, «сине-гранатовые» видят в 27-летнем футболисте возможную замену для молодого Алекса Бальде, который может покинуть клуб до закрытия трансферного окна из-за соблазнительных предложений из Английской Премьер-лиги.

Интересно, что Серхио Регилон является воспитанником извечного соперника «Барселоны» - мадридского «Реала», и находился в системе королевского клуба с 2000 по 2020 годы.

Во второй половине сезона 2023/24 Серхио Регилон на правах аренды провел 16 матчей за «Брентфорд», отметившись 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока сборной Испании в 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Илкай Гюндоган хочет покинуть «Барселону».

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Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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