Молодежная сборная Украины следующие поединки в отборочном турнире Евро-2025 U-21 проведет против команд Сербии и Северной Ирландии. Определены время и место проведения этих встреч подопечных Унаи Мельгосы.

6 сентября пройдет матч Украина – Сербия, который пройдет в латвийской Риге на LNK Sporta Parks. Начало игры – в 19.00 по киевскому времени.

10 сентября в городе Баллимина на стадионе Шоуграундс состоится поединок Северная Ирландия - Украина. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени.

В финальной части Евро-2025 U-21 выступят 16 команд: Словакия (как хозяин) и еще 15 сборных, которые присоединятся к ней по результатам отбора: 9 победителей групп, 3 лучшие команды среди обладателей вторых мест и 3 победителя плей-офф, в котором будут играть шесть обладателей вторых мест.

Квалификация Евро-2025 U-21. Турнирная таблица

В УАФ обнародовали постеры к ближайшим играм молодежки в Евро-2025 U-21