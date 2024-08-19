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Молодежные турниры
19 августа 2024, 12:25 | Обновлено 19 августа 2024, 12:35
139
0

В УАФ обнародовали постеры к ближайшим играм молодежки в Евро-2025 U-21

Украина U-21 сыграет в Риге с сербами, а затем отправится в Северную Ирландию

19 августа 2024, 12:25 | Обновлено 19 августа 2024, 12:35
139
0
В УАФ обнародовали постеры к ближайшим играм молодежки в Евро-2025 U-21
УАФ

Молодежная сборная Украины следующие поединки в отборочном турнире Евро-2025 U-21 проведет против команд Сербии и Северной Ирландии. Определены время и место проведения этих встреч подопечных Унаи Мельгосы.

6 сентября пройдет матч Украина – Сербия, который пройдет в латвийской Риге на LNK Sporta Parks. Начало игры – в 19.00 по киевскому времени.

10 сентября в городе Баллимина на стадионе Шоуграундс состоится поединок Северная Ирландия - Украина. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени.

В финальной части Евро-2025 U-21 выступят 16 команд: Словакия (как хозяин) и еще 15 сборных, которые присоединятся к ней по результатам отбора: 9 победителей групп, 3 лучшие команды среди обладателей вторых мест и 3 победителя плей-офф, в котором будут играть шесть обладателей вторых мест.

Квалификация Евро-2025 U-21. Турнирная таблица

В УАФ обнародовали постеры к ближайшим играм молодежки в Евро-2025 U-21

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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