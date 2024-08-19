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Украина. Премьер лига
19 августа 2024, 13:10 | Обновлено 19 августа 2024, 14:24
218
0

Александр ДРАМБАЕВ: «Победа есть победа»

Защитник «Кривбасса» прокомментировал победу над «Вересом»

19 августа 2024, 13:10 | Обновлено 19 августа 2024, 14:24
218
0
Александр ДРАМБАЕВ: «Победа есть победа»
ФК Кривбасс. Александр Драмбаев

Защитник «Кривбасса» Александр Драмбаев прокомментировал победу над ровенским «Вересом» (0:2) в матче 3-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Александр, поздравляем с важной победой. Каким получился матч?

– Очень рады, что удалось сегодня победить. Поэтому это хорошие эмоции перед ответственной игрой с «Бетисом». Эмоциональное состояние команды уже лучше, поэтому на позитиве готовимся к предстоящему поединку Лиги конференций.

– Удаление Романчука повлияло на игру «Кривбасса»?

– Конечно. Ведь играли в большинстве, и после этого составы снова выравнялись. Несколько перестроились после этого.

– Победа над «Вересом» поможет команде лучше подготовиться к «Бетису»?

– Победа есть победа. Победные эмоции добавляют уверенности в себе, поэтому очень хорошо, что удалось достичь этого результата перед «Бетисом».

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Верес Ровно Украинская Премьер-лига Верес - Кривбасс Александр Драмбаев
Дмитро Вербинський Источник: ФК Кривбасс
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