Янник Синнер – Фрэнсис Тиафо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20 августа состоится финальный матч хардового турнира ATP 1000 в Цинциннати (США).

В матче за титул сыграют лидер мирового рейтинга Янник Синнер из Италии и американец Фрэнсис Тиафо (№20 ATP). Время начала встречи – 01:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 5-я встреча теннисистов, итальянец выиграл 3 матча.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА