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  4. Янник Синнер – Фрэнсис Тиафо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
19 августа 2024, 11:56 |
38
0

Янник Синнер – Фрэнсис Тиафо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала турнира ATP 1000 в Цинциннати

19 августа 2024, 11:56 |
38
0
Янник Синнер – Фрэнсис Тиафо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

20 августа состоится финальный матч хардового турнира ATP 1000 в Цинциннати (США).

В матче за титул сыграют лидер мирового рейтинга Янник Синнер из Италии и американец Фрэнсис Тиафо (№20 ATP). Время начала встречи – 01:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 5-я встреча теннисистов, итальянец выиграл 3 матча.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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