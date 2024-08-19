Янник Синнер – Фрэнсис Тиафо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финала турнира ATP 1000 в Цинциннати
20 августа состоится финальный матч хардового турнира ATP 1000 в Цинциннати (США).
В матче за титул сыграют лидер мирового рейтинга Янник Синнер из Италии и американец Фрэнсис Тиафо (№20 ATP). Время начала встречи – 01:00 по Киеву.
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Это будет 5-я встреча теннисистов, итальянец выиграл 3 матча.
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