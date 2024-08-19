Вопрос психологии? Конопля объяснил, почему Шахтеру было тяжело против ЛБ
Защитник «горняков» считает, что соперник хорошо сопротивлялся
Защитник донецкого «Шахтера» Ефим Конопля прокомментировал победу над «Левым берегом» (1:0) в матче 3-го тура УПЛ:
«Было тяжело - это вопрос нашей психологической уверенности. Это и мешало нам создавать моменты у ворот противника. Боязнь ошибиться и не позволяла нам создавать остроту у ворот хозяев в первом тайме. Плюс «Левый Берег» хорошо сопротивлялся: они мало что дали нам возможность создать у их ворот. Они могут быть довольны своей игрой, и, наверное, они практически справились со своей задачей.
Игра была до забитого нами гола. В конце мы уже имели не так много сил, чтобы сделать рывок и забить второй гол. Самое важное было для нас – сохранить счет».
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