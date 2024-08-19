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  4. Вопрос психологии? Конопля объяснил, почему Шахтеру было тяжело против ЛБ
Украина. Премьер лига
19 августа 2024, 12:11 | Обновлено 19 августа 2024, 12:15
275
0

Вопрос психологии? Конопля объяснил, почему Шахтеру было тяжело против ЛБ

Защитник «горняков» считает, что соперник хорошо сопротивлялся

19 августа 2024, 12:11 | Обновлено 19 августа 2024, 12:15
275
0
Вопрос психологии? Конопля объяснил, почему Шахтеру было тяжело против ЛБ
ФК Шахтер. Ефим Конопля

Защитник донецкого «Шахтера» Ефим Конопля прокомментировал победу над «Левым берегом» (1:0) в матче 3-го тура УПЛ:

«Было тяжело - это вопрос нашей психологической уверенности. Это и мешало нам создавать моменты у ворот противника. Боязнь ошибиться и не позволяла нам создавать остроту у ворот хозяев в первом тайме. Плюс «Левый Берег» хорошо сопротивлялся: они мало что дали нам возможность создать у их ворот. Они могут быть довольны своей игрой, и, наверное, они практически справились со своей задачей.

Игра была до забитого нами гола. В конце мы уже имели не так много сил, чтобы сделать рывок и забить второй гол. Самое важное было для нас – сохранить счет».

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Левый Берег Киев Левый Берег - Шахтер Ефим Конопля
Дмитро Вербинський Источник: Sportarena
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