Арина Соболенко – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финала турнира WTA 1000 в Цинциннати
19 августа состоится финальный матч хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати (США).
В матче за титул американка Джессика Пегула (№6 WTA) сыграет против Арины Соболенко (№3 WTA). Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
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Это будет 7-я встреча теннисисток. Американка выиграла 2 матча.
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