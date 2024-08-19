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  4. Арина Соболенко – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
19 августа 2024, 11:48 |
112
0

Арина Соболенко – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала турнира WTA 1000 в Цинциннати

19 августа 2024, 11:48 |
112
0
Арина Соболенко – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

19 августа состоится финальный матч хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати (США).

В матче за титул американка Джессика Пегула (№6 WTA) сыграет против Арины Соболенко (№3 WTA). Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 7-я встреча теннисисток. Американка выиграла 2 матча.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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