Нападающий Колоса установил личное достижение

Нападающий «Колоса» Денис Безбородько достиг важной вехи в своей карьере.

Матч между «Черноморцем» и «Колосом» стал знаковым для 30-летнего нападающего ковалевцев Дениса Безбородько. Это была его 150-я игра в Украинской Премьер-лиге. За свою карьеру он выступал за четыре клуба: 53 матча за «Колос», 11 за «Зарю», 51 за «Десну» и 35 за «Александрию».

Свой дебют в УПЛ Безбородько совершил 16 апреля 2016 года, играя за «Зарю» в выездном матче против «Александрии». За время выступлений в высшем дивизионе украинского футбола Денис забил 26 голов.