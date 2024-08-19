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Украина. Премьер лига
19 августа 2024, 12:22 | Обновлено 19 августа 2024, 12:57
157
0

Нападающий Колоса установил личное достижение

Денис Безбородько провел свой 150-й матч в УПЛ

19 августа 2024, 12:22 | Обновлено 19 августа 2024, 12:57
157
0
Нападающий Колоса установил личное достижение
ФК Колос. Денис Безбородько

Нападающий «Колоса» Денис Безбородько достиг важной вехи в своей карьере.

Матч между «Черноморцем» и «Колосом» стал знаковым для 30-летнего нападающего ковалевцев Дениса Безбородько. Это была его 150-я игра в Украинской Премьер-лиге. За свою карьеру он выступал за четыре клуба: 53 матча за «Колос», 11 за «Зарю», 51 за «Десну» и 35 за «Александрию».

Свой дебют в УПЛ Безбородько совершил 16 апреля 2016 года, играя за «Зарю» в выездном матче против «Александрии». За время выступлений в высшем дивизионе украинского футбола Денис забил 26 голов.

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Денис Безбородько Колос Ковалевка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Алексей Тиньков Источник: ФК Колос Ковалевка
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