Нападающий Колоса установил личное достижение
Денис Безбородько провел свой 150-й матч в УПЛ
Нападающий «Колоса» Денис Безбородько достиг важной вехи в своей карьере.
Матч между «Черноморцем» и «Колосом» стал знаковым для 30-летнего нападающего ковалевцев Дениса Безбородько. Это была его 150-я игра в Украинской Премьер-лиге. За свою карьеру он выступал за четыре клуба: 53 матча за «Колос», 11 за «Зарю», 51 за «Десну» и 35 за «Александрию».
Свой дебют в УПЛ Безбородько совершил 16 апреля 2016 года, играя за «Зарю» в выездном матче против «Александрии». За время выступлений в высшем дивизионе украинского футбола Денис забил 26 голов.
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