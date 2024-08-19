Юрий ВЕРНИДУБ: «Сейчас у нас есть три дня на восстановление»

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб прокомментировал игру своих подопечных против «Вереса».

– Самое главное – это победа. Я очень волновался за этот матч, знал, что будет тяжело. Игра с «Динамо» показала, что «Верес» может отбирать очки у фаворитов. Сейчас у нас есть три дня на восстановление. Завтра будем тренироваться еще в Ровно. А потом снова отправимся за границу на матч Лиги конференций против «Бетиса». Мы уже очень много наездили в этом месяце. Но это для нас хорошая школа.

Мы много не реализуем моментов на старте сезона. Возможно, это вопрос мастерства. Но у меня нет претензий к команде. Ребята делают, что могут. У нас футболисты среднего и немного выше среднего уровня. Мы стараемся разыгрывать мяч, играть в футбол и забивать. Пока забивать не очень получается. Сколько забили, столько и пропустили. Хочу, чтобы мы вместе и защищались, и атаковали. Самое главное – больше работать над собой и меньше ошибаться.

Девять матчей за двадцать восемь дней. Мы 22 августа играем с «Бетисом», затем 25-го в Кривом Роге с «Ингульцом». Где Кошице, а где Кривой Рог. 26 августа снова едем в Испанию. Потом возвращаемся и играем с «Шахтером» дома. Но мы сами выбрали этот путь и жаловаться на что-то не имеем права.