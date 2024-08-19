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Украина. Премьер лига
19 августа 2024, 12:55 | Обновлено 19 августа 2024, 13:01
111
0

Юрий ВЕРНИДУБ: «Сейчас у нас есть три дня на восстановление»

Главный тренер криворожского «Кривбасса» прокомментировал игру своих подопечных против «Вереса»

19 августа 2024, 12:55 | Обновлено 19 августа 2024, 13:01
111
0
Юрий ВЕРНИДУБ: «Сейчас у нас есть три дня на восстановление»
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб прокомментировал игру своих подопечных против «Вереса».

– Самое главное – это победа. Я очень волновался за этот матч, знал, что будет тяжело. Игра с «Динамо» показала, что «Верес» может отбирать очки у фаворитов. Сейчас у нас есть три дня на восстановление. Завтра будем тренироваться еще в Ровно. А потом снова отправимся за границу на матч Лиги конференций против «Бетиса». Мы уже очень много наездили в этом месяце. Но это для нас хорошая школа.

Мы много не реализуем моментов на старте сезона. Возможно, это вопрос мастерства. Но у меня нет претензий к команде. Ребята делают, что могут. У нас футболисты среднего и немного выше среднего уровня. Мы стараемся разыгрывать мяч, играть в футбол и забивать. Пока забивать не очень получается. Сколько забили, столько и пропустили. Хочу, чтобы мы вместе и защищались, и атаковали. Самое главное – больше работать над собой и меньше ошибаться.

Девять матчей за двадцать восемь дней. Мы 22 августа играем с «Бетисом», затем 25-го в Кривом Роге с «Ингульцом». Где Кошице, а где Кривой Рог. 26 августа снова едем в Испанию. Потом возвращаемся и играем с «Шахтером» дома. Но мы сами выбрали этот путь и жаловаться на что-то не имеем права.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Верес Ровно Юрий Вернидуб Украинская Премьер-лига Верес - Кривбасс
Алексей Тиньков Источник: ФК Верес
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