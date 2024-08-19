«Мечтать не вредно». Судаков высказался о капитанстве в Шахтере

Полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков в своем официальном Instagram-аккаунте высказался о капитанской повязке, которую ему доверили на победный матч 3-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25 против киевского «Левого Берега» (1:0):

«2012 год, этот мальчик мечтает играть за донецкий «Шахтер»... 2024 год, этот парень выходит с капитанской повязкой за донецкий «Шахтер»! Мечтайте, работайте, верьте. Ведь мечтать не вредно. Мечтать так важно. Все в жизни возможно!»

Напомним, в матче против «Левого Берега» 21-летний Георгий Судаков впервые вышел на поле в статусе капитана взрослой команды «горняков».