Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Мечтать не вредно». Судаков высказался о капитанстве в Шахтере
Украина. Премьер лига
19 августа 2024, 11:44 | Обновлено 19 августа 2024, 11:45
388
1

«Мечтать не вредно». Судаков высказался о капитанстве в Шахтере

Полузащитник «горняков» впервые надел повязку

19 августа 2024, 11:44 | Обновлено 19 августа 2024, 11:45
388
1
«Мечтать не вредно». Судаков высказался о капитанстве в Шахтере
Instagram. Георгий Судаков

Полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков в своем официальном Instagram-аккаунте высказался о капитанской повязке, которую ему доверили на победный матч 3-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25 против киевского «Левого Берега» (1:0):

«2012 год, этот мальчик мечтает играть за донецкий «Шахтер»... 2024 год, этот парень выходит с капитанской повязкой за донецкий «Шахтер»! Мечтайте, работайте, верьте. Ведь мечтать не вредно. Мечтать так важно. Все в жизни возможно!»

Напомним, в матче против «Левого Берега» 21-летний Георгий Судаков впервые вышел на поле в статусе капитана взрослой команды «горняков».

По теме:
Судаков дебютировал в роли капитана Шахтера
Юрий ВЕРНИДУБ: «Сейчас у нас есть три дня на восстановление»
«Пытаюсь переключить». Жена Судакова рассказала, как он реагирует на хейт
капитан чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Георгий Судаков Левый Берег Киев Левый Берег - Шахтер
Дмитро Вербинський Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Заслуживает играть. Мареска высказался о Мудрике после поражения от Сити
Футбол | 18 августа 2024, 22:26 3
Заслуживает играть. Мареска высказался о Мудрике после поражения от Сити
Заслуживает играть. Мареска высказался о Мудрике после поражения от Сити

Тренер «Челси» не дал украинцу ни минуты на поле

Сикан принес извинения за празднование гола в ворота Левого берега
Футбол | 18 августа 2024, 21:49 5
Сикан принес извинения за празднование гола в ворота Левого берега
Сикан принес извинения за празднование гола в ворота Левого берега

Нападающий «Шахтера» считает, что должен был вести себя сдержаннее

Шахтер и Динамо. Обновлен предполагаемый посев в еврокубках 2024/25
Футбол | 19.08.2024, 09:55
Шахтер и Динамо. Обновлен предполагаемый посев в еврокубках 2024/25
Шахтер и Динамо. Обновлен предполагаемый посев в еврокубках 2024/25
Определены места и время двух матчей сборной Украины U-21 в отборе на Евро
Футбол | 19.08.2024, 11:28
Определены места и время двух матчей сборной Украины U-21 в отборе на Евро
Определены места и время двух матчей сборной Украины U-21 в отборе на Евро
Известные украинские игроки выступают в чемпионате оккупированного Крыма
Футбол | 18.08.2024, 16:43
Известные украинские игроки выступают в чемпионате оккупированного Крыма
Известные украинские игроки выступают в чемпионате оккупированного Крыма
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ron Noiill
Цікаво хто його пяле по п'ятницям - сирна, паркінг чи сам рінах? З регбістом все зрозуміло , його не раз журналісти бачили з палкінгим в гей клубах, а от сундукова поки не відомо хто "проштовхує" .
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Турнирная таблица УПЛ. Уникальная плотность: 7 команд набрали по 6 очков
Турнирная таблица УПЛ. Уникальная плотность: 7 команд набрали по 6 очков
19.08.2024, 06:23 15
Футбол
Шовковский о победе над Карпатами, Себальосе, ЛЧ и переносе матчей
Шовковский о победе над Карпатами, Себальосе, ЛЧ и переносе матчей
17.08.2024, 21:23 7
Футбол
Уайлдеру предлагают последний шанс на возобление карьеры
Уайлдеру предлагают последний шанс на возобление карьеры
17.08.2024, 15:30 1
Бокс
Шовковский оценил победу Динамо над Карпатами, ротацию и матч ЛЧ
Шовковский оценил победу Динамо над Карпатами, ротацию и матч ЛЧ
17.08.2024, 20:10 24
Футбол
Карпаты – Динамо – 1:3. Видео голов и обзор матча
Карпаты – Динамо – 1:3. Видео голов и обзор матча
17.08.2024, 20:26 11
Футбол
Тренер Карпат: «Мы не заслужили такой счет в матче с Динамо»
Тренер Карпат: «Мы не заслужили такой счет в матче с Динамо»
17.08.2024, 20:35 17
Футбол
ФОТО. А не было ли офсайда? Обнародован четкий кадр перед голом Шахтера
ФОТО. А не было ли офсайда? Обнародован четкий кадр перед голом Шахтера
18.08.2024, 22:41 58
Футбол
Не Свентек. Стала известна первая финалистка супертурнира в Цинциннати
Не Свентек. Стала известна первая финалистка супертурнира в Цинциннати
18.08.2024, 20:07 9
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем