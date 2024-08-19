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  4. Ангелина Калинина – Эрика Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
19 августа 2024, 10:53 |
187
0

Ангелина Калинина – Эрика Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Монтеррее

19 августа 2024, 10:53 |
187
0
Ангелина Калинина – Эрика Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

20 августа украинская теннисистка Ангелина Калинина (№51 WTA) начнет выступления на турнире WTA 500 в Монтеррее (Мексика).

В первом раунде основы украинка сразится против Эрики Андреевой (№89 WTA). Матч начнется первым запуском на корте №1. Время начала поединка – 00:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 2-я встреча теннисисток, первую украинка выиграла.

В следующем раунде победительница встречи сразится против первой сеяной Даниэль Коллинс из США.

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Ангелина Калинина Эрика Андреева WTA Монтеррей смотреть онлайн
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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