Ангелина Калинина – Эрика Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20 августа украинская теннисистка Ангелина Калинина (№51 WTA) начнет выступления на турнире WTA 500 в Монтеррее (Мексика).

В первом раунде основы украинка сразится против Эрики Андреевой (№89 WTA). Матч начнется первым запуском на корте №1. Время начала поединка – 00:30 по Киеву.

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Это будет 2-я встреча теннисисток, первую украинка выиграла.

В следующем раунде победительница встречи сразится против первой сеяной Даниэль Коллинс из США.

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