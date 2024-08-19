Назван лучший в истории тренер сборных команд. Он – чемпион мира и Европы
Немец Шен возглавил рейтинг специалистов, которые работали с национальными командами
Топовое британское футбольное издание FourFourTwo презентовало свою версию рейтинга лучших тренеров, работавших со сборными командами мира.
Возглавил реестр из 32 специалистов немец Хельмут Шен.
Возглавляя сборную ФРГ (1964-1978), Шен привел бундестим к победам на чемпионате мира (1974) и Европы (1972). Кроме этого, немецкая команда времен Хельмута становилась на ЧМ становилась второй (1966) и третьей (1970), а в 1976 году стала второй на европейском первенстве. Шену принадлежит тренерский рекорд по числу матчей (25) и побед (16) на чемпионатах мира.
Второе место занял экс-тренер сборной Италии (1929-1948) Витторио Поццо. Под его руководством команда выиграла два чемпионата мира (1934, 1938) и олимпийский турнир 1936 года.
Замкнул топ-3 бывший наставник сборной Испании (2008-2016) Висенте Дель Боске. Под его руководством Фурия Роха выиграла чемпионат мира (2010) и чемпионат Европы (2012).
В топ-5 также вошли бывший тренер сборной Бразилии Марио Загалло (победа на ЧМ-1970 и второе место на ЧМ-1998) и действующий тренер сборной Франции Дидье Дешам (победа на ЧМ-2018 и 2-е место на Евро-2016 и ЧМ-2022).
Лучшие тренеры сборных команд (версия FourFourTwo)
- 1. Хельмут Шен (ФРГ);
- 2. Витторио Поццо (Италия);
- 3. Висенте Дель Боске (Испания);
- 4. Марио Загалло (Бразилия);
- 5. Дидье Дешам (Франция);
- 6. Карлос Альберто Паррейра (Бразилия);
- 7. Ринус Михелс (Нидерланды);
- 8. Франц Беккенбауэр (ФРГ);
- 9. Густав Шебеш (Венгрия);
- 10. Энцо Беарзот (Италия);
- 11. Йоахим Лев (Германия);
- 12. Луис Сесар Менотти (Аргентина);
- 13. Карлос Билардо (Аргентина);
- 14. Луис Фелипе Сколари (Бразилия);
- 15. Гавриил Качалин (СССР);
- 16. Мишель Идальго (Франция);
- 17. Висенте Феола (Бразилия);
- 18. Юпп Дервалль (ФРГ);
- 19. Альф Рамси (Англия);
- 20. Лионель Скалони (Аргентина);
- 21. Марчело Липпи (Италия);
- 22. Гильермо Стабиле (Аргентина);
- 23. Гус Хиддинк (Нидерланды);
- 24. Айморе Морейра (Бразилия);
- 25. Оскар Табарес (Уругвай);
- 26. Хуан Лопес (Уругвай);
- 27. Роже Лемер (Франция);
- 28. Фернанду Сантуш (Португалия);
- 29. Отто Рехагель (Германия, победа Греции на Евро-2004);
- 30. Хассан Шехата (Египет);
- 31. Златко Далич (Хорватия);
- 32. Бора Милутинович (Югославия, сборные Мексики, Коста-Рики, США, Нигерии и Китая).
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