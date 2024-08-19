Назван лучший в истории тренер сборных команд. Он – чемпион мира и Европы

Топовое британское футбольное издание FourFourTwo презентовало свою версию рейтинга лучших тренеров, работавших со сборными командами мира.

Возглавил реестр из 32 специалистов немец Хельмут Шен.

Возглавляя сборную ФРГ (1964-1978), Шен привел бундестим к победам на чемпионате мира (1974) и Европы (1972). Кроме этого, немецкая команда времен Хельмута становилась на ЧМ становилась второй (1966) и третьей (1970), а в 1976 году стала второй на европейском первенстве. Шену принадлежит тренерский рекорд по числу матчей (25) и побед (16) на чемпионатах мира.

Второе место занял экс-тренер сборной Италии (1929-1948) Витторио Поццо. Под его руководством команда выиграла два чемпионата мира (1934, 1938) и олимпийский турнир 1936 года.

Замкнул топ-3 бывший наставник сборной Испании (2008-2016) Висенте Дель Боске. Под его руководством Фурия Роха выиграла чемпионат мира (2010) и чемпионат Европы (2012).

В топ-5 также вошли бывший тренер сборной Бразилии Марио Загалло (победа на ЧМ-1970 и второе место на ЧМ-1998) и действующий тренер сборной Франции Дидье Дешам (победа на ЧМ-2018 и 2-е место на Евро-2016 и ЧМ-2022).

Лучшие тренеры сборных команд (версия FourFourTwo)