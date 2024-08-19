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Англия
19 августа 2024, 11:03 | Обновлено 19 августа 2024, 11:10
484
0

Назван лучший в истории тренер сборных команд. Он – чемпион мира и Европы

Немец Шен возглавил рейтинг специалистов, которые работали с национальными командами

19 августа 2024, 11:03 | Обновлено 19 августа 2024, 11:10
484
0
Назван лучший в истории тренер сборных команд. Он – чемпион мира и Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Хельмут Шен

Топовое британское футбольное издание FourFourTwo презентовало свою версию рейтинга лучших тренеров, работавших со сборными командами мира.

Возглавил реестр из 32 специалистов немец Хельмут Шен.

Возглавляя сборную ФРГ (1964-1978), Шен привел бундестим к победам на чемпионате мира (1974) и Европы (1972). Кроме этого, немецкая команда времен Хельмута становилась на ЧМ становилась второй (1966) и третьей (1970), а в 1976 году стала второй на европейском первенстве. Шену принадлежит тренерский рекорд по числу матчей (25) и побед (16) на чемпионатах мира.

Второе место занял экс-тренер сборной Италии (1929-1948) Витторио Поццо. Под его руководством команда выиграла два чемпионата мира (1934, 1938) и олимпийский турнир 1936 года.

Замкнул топ-3 бывший наставник сборной Испании (2008-2016) Висенте Дель Боске. Под его руководством Фурия Роха выиграла чемпионат мира (2010) и чемпионат Европы (2012).

В топ-5 также вошли бывший тренер сборной Бразилии Марио Загалло (победа на ЧМ-1970 и второе место на ЧМ-1998) и действующий тренер сборной Франции Дидье Дешам (победа на ЧМ-2018 и 2-е место на Евро-2016 и ЧМ-2022).

Лучшие тренеры сборных команд (версия FourFourTwo)

  • 1. Хельмут Шен (ФРГ);
  • 2. Витторио Поццо (Италия);
  • 3. Висенте Дель Боске (Испания);
  • 4. Марио Загалло (Бразилия);
  • 5. Дидье Дешам (Франция);
  • 6. Карлос Альберто Паррейра (Бразилия);
  • 7. Ринус Михелс (Нидерланды);
  • 8. Франц Беккенбауэр (ФРГ);
  • 9. Густав Шебеш (Венгрия);
  • 10. Энцо Беарзот (Италия);
  • 11. Йоахим Лев (Германия);
  • 12. Луис Сесар Менотти (Аргентина);
  • 13. Карлос Билардо (Аргентина);
  • 14. Луис Фелипе Сколари (Бразилия);
  • 15. Гавриил Качалин (СССР);
  • 16. Мишель Идальго (Франция);
  • 17. Висенте Феола (Бразилия);
  • 18. Юпп Дервалль (ФРГ);
  • 19. Альф Рамси (Англия);
  • 20. Лионель Скалони (Аргентина);
  • 21. Марчело Липпи (Италия);
  • 22. Гильермо Стабиле (Аргентина);
  • 23. Гус Хиддинк (Нидерланды);
  • 24. Айморе Морейра (Бразилия);
  • 25. Оскар Табарес (Уругвай);
  • 26. Хуан Лопес (Уругвай);
  • 27. Роже Лемер (Франция);
  • 28. Фернанду Сантуш (Португалия);
  • 29. Отто Рехагель (Германия, победа Греции на Евро-2004);
  • 30. Хассан Шехата (Египет);
  • 31. Златко Далич (Хорватия);
  • 32. Бора Милутинович (Югославия, сборные Мексики, Коста-Рики, США, Нигерии и Китая).
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Юрій Остроумов Источник: FourFourTwo
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