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  4. Песня не помогла. Холанд высмеял одиозного защитника Челси
Англия
19 августа 2024, 10:20 |
1078
1

Песня не помогла. Холанд высмеял одиозного защитника Челси

Норвежский нападающий считает Марка Кукурелью забавным

19 августа 2024, 10:20 |
1078
1
Песня не помогла. Холанд высмеял одиозного защитника Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд и Марк Кукурелья

В воскресенье, 18 августа 2024 года, состоялся матч 1-го тура нового сезона Английской Премьер-лиги между лондонским «Челси» и «Манчестер Сити». Победу со счетом 2:0 одержала команда гостей.

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После поединка нападающий «горожан» Эрлинг Холанд высказался относительно испанского защитника «синих» Марка Кукурельи, который не сумел помешать норвежцу забить первый гол во встрече:

«Кукурелья – смешной человек. В прошлом сезоне он просил у меня футболку, а летом пел песню обо мне».

Напомним, во время празднования победы на Евро-2024 Марк Кукурелья пел такую песню: «Кукурелья ест паэлью, Кукурелья пьет Эстреллу, Холанд дрожит, потому что идет Кукурелья». За последнюю строчку песни болельщики начали критиковать испанца.

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Дмитро Вербинський Источник: X (Twitter)
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Перець
Кукухна ця  Кукарелья
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