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  4. Жузеп ГВАРДИОЛА: «Мы далеки от нашей лучшей формы»
Англия
19 августа 2024, 09:42 |
138
0

Жузеп ГВАРДИОЛА: «Мы далеки от нашей лучшей формы»

Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал победу над «Челси»

19 августа 2024, 09:42 |
138
0
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Мы далеки от нашей лучшей формы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола прокомментировал победу над лондонским «Челси» (2:0) в матче 1-го тура Английской Премьер-лиги:

«Я не ожидал этого. Мы далеки от своей лучшей формы, поэтому 3 очка – это хорошая новость. Плохая новость в том, что у нас впереди еще 65 игр.

У нас есть преимущество, это наш девятый сезон вместе, поэтому мы хорошо знаем друг друга. Конечно, есть ошибки, над которыми надо работать, но мы разговаривали. Разница в том, что мы чемпионы – это наш язык тела, как мы себя ведем?

Плохие моменты в сезоне и в играх определяют большие команды. Для меня большая честь быть ответственным за этих ребят. Мне так повезло, что я не могу сказать больше. Есть план, оборонительный, атакующий. Но после этого мы празднуем хорошие моменты и возвращаемся из плохих моментов.

Это то, что определяет топовые команды, и никто об этом не говорит. Некоторое время мы не могли выиграть на «Стэмфорд Бридж». Это большой шаг».

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Дмитро Вербинський Источник: Sky Sports
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