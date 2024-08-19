Энцо МАРЕСКА: «Возможно, мы сыграли даже лучше, чем Ман Сити»

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:2) в матче 1-го тура Английской Премьер-лиги:

«Я думаю, что мы очень хорошо играли на протяжении большей части матча. Мы были на уровне «Сити», если не лучше. Игра была, но мы не использовали свои шансы. Наверное, большая разница была внутри штрафной площадки. Я вполне доволен своим выступлением.

Для меня главное – создавать моменты. Мы не забили, но создали моменты. Первый гол для них был почти из офсайда, мы едва не забили. Такие вещи меняют результат, но в целом игра была хорошей. Было достаточно четко видно, что команда старается держать мяч и доминировать.

Сегодня мы играли против чемпионов. Мы будем продолжать и выигрывать игры. Они мастера в таких моментах. У нас было два-три момента. Они мастера держать мяч. Игра была, и это главное. Вы видите, как они владеют мячом.

С точки зрения моментов, у нас было одинаково возможностей забить. Владение мячом было более-менее на уровне. Мы не любим проигрывать. Нам просто нужно продолжать».