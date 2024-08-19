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  4. Лунин получит шанс? Анчелотти сообщил, когда будет ротация состава в Реале
Испания
19 августа 2024, 09:00 |
1297
1

Лунин получит шанс? Анчелотти сообщил, когда будет ротация состава в Реале

Карло готов внести изменения, когда начнется Лига чемпионов

19 августа 2024, 09:00 |
1297
1
Лунин получит шанс? Анчелотти сообщил, когда будет ротация состава в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, когда готов вносить изменения в стартовый состав «Реала», и давать возможность играть большему количеству игроков.

«Ротация состава? Я готов это сделать, когда начнется Лига чемпионов», – сказал Анчелотти.

Напомним, «Реал» – действующий победитель Лиги чемпионов. «Сливочные» начнут свой путь в главном еврокубке с основной стадии группового этапа (17-19 сентября).

В первом матче сезона в Ла Лиге с «Мальоркой» (1:1) украинский вратарь Андрей Лунин остался в запасе, а ворота «Реала» занял Тибо Куртуа.

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Карло Анчелотти чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов Андрей Лунин
Дмитро Олійник Источник: X (Twitter)
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Комментарии 1
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Serhii P.
Лунін мав можливість перейти в інший клуб цього літа, але вирішив, що цьому зручніше гріти дупу на лавочці "Реала" та здобувати титули заочно. Ну, це його рішення. Нікуди він вже не перейде, підпише новий контракт до 2029 року. А перейде в інший клуб після закінчення нового контракту.
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