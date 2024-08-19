Лунин получит шанс? Анчелотти сообщил, когда будет ротация состава в Реале
Карло готов внести изменения, когда начнется Лига чемпионов
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, когда готов вносить изменения в стартовый состав «Реала», и давать возможность играть большему количеству игроков.
«Ротация состава? Я готов это сделать, когда начнется Лига чемпионов», – сказал Анчелотти.
Напомним, «Реал» – действующий победитель Лиги чемпионов. «Сливочные» начнут свой путь в главном еврокубке с основной стадии группового этапа (17-19 сентября).
В первом матче сезона в Ла Лиге с «Мальоркой» (1:1) украинский вратарь Андрей Лунин остался в запасе, а ворота «Реала» занял Тибо Куртуа.
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