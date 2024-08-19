Назван лучший защитник АПЛ в истории. В топ-4 – два экс-игрока Челси

Британское издание FourFourTwo представило список из 20 лучших защитников в истории Английской Премьер-лиги.

На первой позиции в реестре расположился бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд, который также защищал цвета «Лидса», «вест Хэма» и «КПР».

В топ-3 вошли Эшли Коул («Челси», «Арсенал») и Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», «Саутгемптон»), который, как известно, является действующим игроком. За ними расположился бывший защитник «Челси» Джон Терри.

Рейтинг лучших защитников АПЛ в истории (версия FourFourTwo):