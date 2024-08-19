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Англия
19 августа 2024, 09:09 | Обновлено 19 августа 2024, 09:14
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0

Назван лучший защитник АПЛ в истории. В топ-4 – два экс-игрока Челси

FourFourTwo представило свою версию реестра лучших игроков обороны

19 августа 2024, 09:09 | Обновлено 19 августа 2024, 09:14
510
0
Назван лучший защитник АПЛ в истории. В топ-4 – два экс-игрока Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Рио Фердинанд

Британское издание FourFourTwo представило список из 20 лучших защитников в истории Английской Премьер-лиги.

На первой позиции в реестре расположился бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд, который также защищал цвета «Лидса», «вест Хэма» и «КПР».

В топ-3 вошли Эшли Коул («Челси», «Арсенал») и Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», «Саутгемптон»), который, как известно, является действующим игроком. За ними расположился бывший защитник «Челси» Джон Терри.

Рейтинг лучших защитников АПЛ в истории (версия FourFourTwo):

  • 1. Рио Фердинанд («Манчестер Юнайтед», «Лидс», «Вест Хэм», «КПР»);
  • 2. Эшли Коул («Челси», «Арсенал»);
  • 3. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», «Саутгемптон»);
  • 4. Джон Терри («Челси»);
  • 5. Кайл Уокер («Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Астон Вилла»);
  • 6. Венсан Компани («Манчестер Сити»);
  • 7. Неманья Видич («Манчестер Юнайтед»);
  • 8. Тони Адамс («Арсенал»);
  • 9. Сол Кэмпбелл («Тоттенхэм», «Арсенал», «Портсмут», «Ньюкасл»);
  • 10. Гари Невилл («Манчестер Юнайтед»);
  • 11. Гари Паллистер («Манчестер Юнайтед», «Мидлсбро»);
  • 12. Сами Хююпя («Ливерпуль»);
  • 13. Ледли Кинг («Тоттенхэм»);
  • 14. Джейми Каррагер («Ливерпуль»);
  • 15. Патрис Эвра («Манчестер Юнайтед», «Вест Хэм»);
  • 16. Пол Макграт («Астон Вилла», «Дерби Каунти»);
  • 17. Яп Стам («Манчестер Юнайтед»);
  • 18. Джон Стоунз («Манчестер Сити», «Эвертон»);
  • 19. Рикарду Карвальо («Челси»);
  • 20. Лукас Радебе («Лидс»).
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Рио Фердинанд Джон Терри Вирджил ван Дейк Эшли Коул Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Юрій Остроумов Источник: FourFourTwo
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