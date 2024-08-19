Назван лучший защитник АПЛ в истории. В топ-4 – два экс-игрока Челси
FourFourTwo представило свою версию реестра лучших игроков обороны
Британское издание FourFourTwo представило список из 20 лучших защитников в истории Английской Премьер-лиги.
На первой позиции в реестре расположился бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд, который также защищал цвета «Лидса», «вест Хэма» и «КПР».
В топ-3 вошли Эшли Коул («Челси», «Арсенал») и Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», «Саутгемптон»), который, как известно, является действующим игроком. За ними расположился бывший защитник «Челси» Джон Терри.
Рейтинг лучших защитников АПЛ в истории (версия FourFourTwo):
- 1. Рио Фердинанд («Манчестер Юнайтед», «Лидс», «Вест Хэм», «КПР»);
- 2. Эшли Коул («Челси», «Арсенал»);
- 3. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», «Саутгемптон»);
- 4. Джон Терри («Челси»);
- 5. Кайл Уокер («Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Астон Вилла»);
- 6. Венсан Компани («Манчестер Сити»);
- 7. Неманья Видич («Манчестер Юнайтед»);
- 8. Тони Адамс («Арсенал»);
- 9. Сол Кэмпбелл («Тоттенхэм», «Арсенал», «Портсмут», «Ньюкасл»);
- 10. Гари Невилл («Манчестер Юнайтед»);
- 11. Гари Паллистер («Манчестер Юнайтед», «Мидлсбро»);
- 12. Сами Хююпя («Ливерпуль»);
- 13. Ледли Кинг («Тоттенхэм»);
- 14. Джейми Каррагер («Ливерпуль»);
- 15. Патрис Эвра («Манчестер Юнайтед», «Вест Хэм»);
- 16. Пол Макграт («Астон Вилла», «Дерби Каунти»);
- 17. Яп Стам («Манчестер Юнайтед»);
- 18. Джон Стоунз («Манчестер Сити», «Эвертон»);
- 19. Рикарду Карвальо («Челси»);
- 20. Лукас Радебе («Лидс»).
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