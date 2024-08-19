Кубок Германии. Победы Боруссии Д, РБ Лейпциг, как сыграли украинцы?
17–18 августа состоялось 22 поединка 1-го раунда турнира
17–18 августа состоялось 22 матча 1/32 финала Кубка Германии по футболу.
Боруссия Дортмунд уверенно переиграла Феникс Любек со счетом 4:1. В составе команды 4-го по силе немецкого дивизиона первый тайм отыграл 19-летний украинский хавбек Евгений Обушин.
РБ Лейпциг уверенно одолел Эссен 4:1. Первые победы в турнире также одержали Боруссия М, Шальке, Унион Берлин, Фрайбург, Хайденхайм, Аугсбург, Герта и Гамбург.
31-летний украинский форвард Эрцгебирге Ауэ Борис Тащи провел 79 минут против Боруссии М. Его команда уступила 1:3.
Юный 17-летний голкипер Артем Залога и з Арминии провел весь матч против Ганновера на скамейке запасных. Арминия сумела победить 2:0.
Форвард Виктории Берлин Олег Скахун отыграл 21 минуту в противостоянии с Аугсбургом. Виктория проиграла 1:4.
Динамо Дрезден без нападающего Дмитрия Богданова выбила Фортуну Дюссельдорф 2:0.
Кубок Германии 2024/25. 1/32 финала
Шотт Майнц – Гройтер Фюрт – 0:2
Эрцгебирге Ауэ – Боруссия М – 1:3
Аален – Шальке – 0:2
Грайфсвальд – Унион Берлин – 0:1
Ингольштадт – Кайзерслаутерн – 1:2
Оснабрюк – Фрайбург – 0:4
ФК 08 Виллинген – Хайденхайм – 0:4
Эссен – РБ Лейпциг – 1:4
Алемания – Ахен – Хольштайн Киль – 2:3
Арминия – Ганновер – 2:0
Феникс Любек – Боруссия Д – 1:4
Виктория Берлин – Аугсбург – 1:4
Саарбрюккен – Нюрнберг – 1:1 (пен. 3:5)
Бремер – Падерборн – 0:4
Ганза – Герта – 1:5
Зандхаузен – Кельн – 2:3 (д.в.)
Регенсбург – Бохум – 1:0
Тевтония Оттензен – Дармштадт 98 – 1:3
Хильдесхайм – Эльверсберг – 0:7
Динамо Дрезден – Фортуна Дюссельдорф – 2:0
Лотте – Карлсруэ – 0:5
Меппен – Гамбург – 1:7
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