Кубок Германии. Победы Боруссии Д, РБ Лейпциг, как сыграли украинцы?

17–18 августа состоялось 22 матча 1/32 финала Кубка Германии по футболу.

Боруссия Дортмунд уверенно переиграла Феникс Любек со счетом 4:1. В составе команды 4-го по силе немецкого дивизиона первый тайм отыграл 19-летний украинский хавбек Евгений Обушин.

РБ Лейпциг уверенно одолел Эссен 4:1. Первые победы в турнире также одержали Боруссия М, Шальке, Унион Берлин, Фрайбург, Хайденхайм, Аугсбург, Герта и Гамбург.

31-летний украинский форвард Эрцгебирге Ауэ Борис Тащи провел 79 минут против Боруссии М. Его команда уступила 1:3.

Юный 17-летний голкипер Артем Залога и з Арминии провел весь матч против Ганновера на скамейке запасных. Арминия сумела победить 2:0.

Форвард Виктории Берлин Олег Скахун отыграл 21 минуту в противостоянии с Аугсбургом. Виктория проиграла 1:4.

Динамо Дрезден без нападающего Дмитрия Богданова выбила Фортуну Дюссельдорф 2:0.

Кубок Германии 2024/25. 1/32 финала

Шотт Майнц – Гройтер Фюрт – 0:2

Эрцгебирге Ауэ – Боруссия М – 1:3

Аален – Шальке – 0:2

Грайфсвальд – Унион Берлин – 0:1

Ингольштадт – Кайзерслаутерн – 1:2

Оснабрюк – Фрайбург – 0:4

ФК 08 Виллинген – Хайденхайм – 0:4

Эссен – РБ Лейпциг – 1:4

Алемания – Ахен – Хольштайн Киль – 2:3

Арминия – Ганновер – 2:0

Феникс Любек – Боруссия Д – 1:4

Виктория Берлин – Аугсбург – 1:4

Саарбрюккен – Нюрнберг – 1:1 (пен. 3:5)

Бремер – Падерборн – 0:4

Ганза – Герта – 1:5

Зандхаузен – Кельн – 2:3 (д.в.)

Регенсбург – Бохум – 1:0

Тевтония Оттензен – Дармштадт 98 – 1:3

Хильдесхайм – Эльверсберг – 0:7

Динамо Дрезден – Фортуна Дюссельдорф – 2:0

Лотте – Карлсруэ – 0:5

Меппен – Гамбург – 1:7