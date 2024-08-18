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Испания
18 августа 2024, 23:59 | Обновлено 19 августа 2024, 00:36
90
0

ВИДЕО. Счет сравнялся. Реал пропустил от Мальорки во втором тайме

На 53-й минуте Ведат Мурики сравнял счет для хозяев поля

18 августа 2024, 23:59 | Обновлено 19 августа 2024, 00:36
90
0
ВИДЕО. Счет сравнялся. Реал пропустил от Мальорки во втором тайме
Getty Images/Global Images Ukraine

18 августа проходит матч 1-го тура Ла Лиги между командами Мальорка и Реал Мадрид.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды встречаются на стадионе Майорка-Сон-Муа в городе Пальма-де-Майорка.

На 53-й минуте Ведат Мурики ударом головой после углового сравнял счет для хозяев поля (1:1).

ГОЛ! 1:1. Ведат Мурики, 53 мин

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Мальорка чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига видео голов и обзор Мальорка - Реал Ведат Мурики
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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