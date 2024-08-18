Испания18 августа 2024, 23:59 | Обновлено 19 августа 2024, 00:36
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ВИДЕО. Счет сравнялся. Реал пропустил от Мальорки во втором тайме
На 53-й минуте Ведат Мурики сравнял счет для хозяев поля
18 августа 2024, 23:59 | Обновлено 19 августа 2024, 00:36
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18 августа проходит матч 1-го тура Ла Лиги между командами Мальорка и Реал Мадрид.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды встречаются на стадионе Майорка-Сон-Муа в городе Пальма-де-Майорка.
На 53-й минуте Ведат Мурики ударом головой после углового сравнял счет для хозяев поля (1:1).
ГОЛ! 1:1. Ведат Мурики, 53 мин
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