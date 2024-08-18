Англия18 августа 2024, 20:23 | Обновлено 18 августа 2024, 20:33
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ВИДЕО. Второй гол горожан. Ковачич поставил точку в матч Ман Сити и Челси
Команды провели матч 1-го тура АПЛ на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне.
18 августа 2024, 20:23 | Обновлено 18 августа 2024, 20:33
334
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18 августа проходит матч 1-го тура Английской Премьер-лиги между командами Челси и Манчестер Сити.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды играют на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне.
Ман Сити забил второй гол. Матео Ковачич поставил точку в матче на 84-й минуте (2:0).
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ГОЛ! 0:2. Матео Ковачич, 84 мин
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