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Англия
18 августа 2024, 20:23 | Обновлено 18 августа 2024, 20:33
334
0

ВИДЕО. Второй гол горожан. Ковачич поставил точку в матч Ман Сити и Челси

Команды провели матч 1-го тура АПЛ на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне.

18 августа 2024, 20:23 | Обновлено 18 августа 2024, 20:33
334
0
ВИДЕО. Второй гол горожан. Ковачич поставил точку в матч Ман Сити и Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

18 августа проходит матч 1-го тура Английской Премьер-лиги между командами Челси и Манчестер Сити.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды играют на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне.

Ман Сити забил второй гол. Матео Ковачич поставил точку в матче на 84-й минуте (2:0).

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ГОЛ! 0:2. Матео Ковачич, 84 мин

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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