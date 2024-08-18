ВИДЕО. Второй гол горожан. Ковачич поставил точку в матч Ман Сити и Челси

18 августа проходит матч 1-го тура Английской Премьер-лиги между командами Челси и Манчестер Сити.

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Команды играют на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне.

Ман Сити забил второй гол. Матео Ковачич поставил точку в матче на 84-й минуте (2:0).

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ГОЛ! 0:2. Матео Ковачич, 84 мин