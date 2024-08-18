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  4. К Довбику или Цыганкову? Рома и Жирона поборются за вингера Атлетико
Италия
18 августа 2024, 20:44 | Обновлено 18 августа 2024, 21:06
810
0

К Довбику или Цыганкову? Рома и Жирона поборются за вингера Атлетико

Родриго Рикельме заинтересовал две мощные команды

18 августа 2024, 20:44 | Обновлено 18 августа 2024, 21:06
810
0
К Довбику или Цыганкову? Рома и Жирона поборются за вингера Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго Рикельме

Каталонская «Жирона» и римская «Рома» интересуются испанским вингером мадридского «Атлетико» Родриго Рикельме, сообщает издание Relevo.

По информации источника, фаворитами на подписание 24-летнего футболиста на данный момент являются именно «волки».

Отмечается, что сам игрок не горит желанием покидать клуб, но «матрасникам» нужны деньги, поэтому если поступит предложение, которое устроит обе стороны, то Родриго будет продан.

Напомним, цвета «Жироны» защищает украинец Виктор Цыганков, а в «Роме» с недавних пор играет нападающий сборной Украины Артем Довбик.

Стоит отметить, что Родриго Рикельме на правах аренды уже выступал за «Жирону» в сезоне 2022/23.

В прошлой кампании Родриго Рикельме провел 47 матчей за «Атлетико», отметившись 4 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

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Родриго Рикельме Рома Рим Атлетико Мадрид Жирона трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Дмитро Вербинський Источник: Relevo
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