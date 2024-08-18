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18 августа 2024, 16:43 | Обновлено 18 августа 2024, 16:51
1181
2

Известные украинские игроки выступают в чемпионате оккупированного Крыма

Редван Мемешев и Андрей Гайдаш входят в топ-10 бомбардиров турнира

18 августа 2024, 16:43 | Обновлено 18 августа 2024, 16:51
1181
2
Известные украинские игроки выступают в чемпионате оккупированного Крыма
ФК Кызылташ. Редван Мемешев 5 лет назад играл за Днепр-1

Два известных в прошлом украинских игрока выступают в чемпионате оккупированного Крыма.

При этом Редван Мемешев и Андрей Гайдаш входят в топ-10 бомбардиров турнира орков.

Крым незаконно оккупирован рашистской федерацией в 2014 году, и проводимый оккупантами турнир не признан УЕФА.

Неоднократно футболисты, выступавшие в чемпионатах оккупированного Крыма, были дисквалифицированы УАФ.

Редван Мемешев выступает за клуб Кызылташ Бахчисарай и является капитаном команды, которая лидирует в непризнанном турнире. В июне даже оформил первый в истории команды хет-трик в матче против «Инкомспорта».

Еще в 2018 году он играл за Днепр-1, до того выступал в украинских командах Крымтеплица, Волынь Луцк и Карпаты Львов.

В чемпионате оккупантов он играет с 2019 года и сменил уже три клуба (Крымтеплица, Евпатория, Кызылташ).

Андрей Гайдаш играет за рашисткую команду ТСК-Таврия Симферополь, созданную на базе украинской Таврии в Симферополе.

В Украине он выступал до 2014 года за команды Крымтеплица, Ильичёвец Мариуполь, Металлист Харьков, Николаев, Титан Армянск, Металлург Запорожье. В 2014 году переехал в Хабаровск, где два года играл за СКА-Энергию, после чего оказался в Симферополе.

Бомбардиры чемпионата оккупированного рашистами Крыма

Турнирная таблица чемпионата оккупированного рашистами Крыма

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Крым Редван Мемешев Андрей Гайдаш ТСК-Таврия Симферополь Днепр-1
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 2
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COBA
Не думаю, що комусь, окрім відповідних служб, потрібна інформація про цей лайно турнір і його лайно гравців.
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