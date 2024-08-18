Известные украинские игроки выступают в чемпионате оккупированного Крыма
Редван Мемешев и Андрей Гайдаш входят в топ-10 бомбардиров турнира
Два известных в прошлом украинских игрока выступают в чемпионате оккупированного Крыма.
При этом Редван Мемешев и Андрей Гайдаш входят в топ-10 бомбардиров турнира орков.
Крым незаконно оккупирован рашистской федерацией в 2014 году, и проводимый оккупантами турнир не признан УЕФА.
Неоднократно футболисты, выступавшие в чемпионатах оккупированного Крыма, были дисквалифицированы УАФ.
Редван Мемешев выступает за клуб Кызылташ Бахчисарай и является капитаном команды, которая лидирует в непризнанном турнире. В июне даже оформил первый в истории команды хет-трик в матче против «Инкомспорта».
Еще в 2018 году он играл за Днепр-1, до того выступал в украинских командах Крымтеплица, Волынь Луцк и Карпаты Львов.
В чемпионате оккупантов он играет с 2019 года и сменил уже три клуба (Крымтеплица, Евпатория, Кызылташ).
Андрей Гайдаш играет за рашисткую команду ТСК-Таврия Симферополь, созданную на базе украинской Таврии в Симферополе.
В Украине он выступал до 2014 года за команды Крымтеплица, Ильичёвец Мариуполь, Металлист Харьков, Николаев, Титан Армянск, Металлург Запорожье. В 2014 году переехал в Хабаровск, где два года играл за СКА-Энергию, после чего оказался в Симферополе.
Бомбардиры чемпионата оккупированного рашистами Крыма
Турнирная таблица чемпионата оккупированного рашистами Крыма
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