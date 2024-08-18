Умер бывший тренер сборной Польши

Сегодня, 18 августа в возрасте 76 лет умер бывший главный тренер сборной Польши Францишек Смуда. В последнее время он боролся с раком крови, который и стал причиной его смерти.

Смуда известен, прежде всего, по работе со сборной Польши в 2009 – 2012 годах. Именно он возглавлял «Кадру» во время домашнего Евро-2012.

Также в своей тренерской карьере, которая продолжалась с 1983 по 2022 годы, работал с «Коньяспором», «Видзевом», «Вислой», «Легией», «Омонией», «Заглембе», «Лехом» и рядом менее известных клубов.

В качестве игрока выступал на позиции защитника за «Одру», «Рух» Хожув, «Сталь» Мьелец, «Пьяст» Гливице, «Легия», «Лос-Анджелес Ацтекс», «Оукленд Стомперс», «Сан-Хосе Эрскуэйкс» и другие клубы.