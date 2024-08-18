Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Умер бывший тренер сборной Польши
Польша
18 августа 2024, 15:55 | Обновлено 18 августа 2024, 15:56
2597
1

Умер бывший тренер сборной Польши

Францишеку Смуде было 76 лет

18 августа 2024, 15:55 | Обновлено 18 августа 2024, 15:56
2597
1
Умер бывший тренер сборной Польши
Getty Images/Global Images Ukraine. Францишек Смуда

Сегодня, 18 августа в возрасте 76 лет умер бывший главный тренер сборной Польши Францишек Смуда. В последнее время он боролся с раком крови, который и стал причиной его смерти.

Смуда известен, прежде всего, по работе со сборной Польши в 2009 – 2012 годах. Именно он возглавлял «Кадру» во время домашнего Евро-2012.

Также в своей тренерской карьере, которая продолжалась с 1983 по 2022 годы, работал с «Коньяспором», «Видзевом», «Вислой», «Легией», «Омонией», «Заглембе», «Лехом» и рядом менее известных клубов.

В качестве игрока выступал на позиции защитника за «Одру», «Рух» Хожув, «Сталь» Мьелец, «Пьяст» Гливице, «Легия», «Лос-Анджелес Ацтекс», «Оукленд Стомперс», «Сан-Хосе Эрскуэйкс» и другие клубы.

По теме:
Воспитанник Карпат погиб на войне с россией
Смерть из-за тюка сена. Испанский мотогонщик погиб на Гран-при Ла-Баньесы
Умер бывший вице-президент киевского Динамо Сивков
Францишек Смуда сборная Польши по футболу смерть
Олег Дидух Источник: TVP Sport
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Малиновский вышел в старте, Дженоа удивил Интер в матче первого тура
Футбол | 17 августа 2024, 21:49 1
Малиновский вышел в старте, Дженоа удивил Интер в матче первого тура
Малиновский вышел в старте, Дженоа удивил Интер в матче первого тура

Грифоны сумели добыть один пункт

Кривбасс требует заменить арбитра матча против Бетиса. Названа причина
Футбол | 18 августа 2024, 11:31 12
Кривбасс требует заменить арбитра матча против Бетиса. Названа причина
Кривбасс требует заменить арбитра матча против Бетиса. Названа причина

Арда Кардешлер обслуживал товарищеский матч между россией и Сербией

Боксировал одной рукой. Деревянченко по очкам проиграл Мбилли
Бокс | 18.08.2024, 07:00
Боксировал одной рукой. Деревянченко по очкам проиграл Мбилли
Боксировал одной рукой. Деревянченко по очкам проиграл Мбилли
Арсенал находится на финальной стадии переговоров по чемпиону Европы
Футбол | 18.08.2024, 14:40
Арсенал находится на финальной стадии переговоров по чемпиону Европы
Арсенал находится на финальной стадии переговоров по чемпиону Европы
Реал Мадрид привлек к тренировкам с основной командой 17-летнего украинца
Футбол | 17.08.2024, 17:58
Реал Мадрид привлек к тренировкам с основной командой 17-летнего украинца
Реал Мадрид привлек к тренировкам с основной командой 17-летнего украинца
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
c_a_p2
Мої співчуття всім хто знав пана Францішека та рідним
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Динамо
17.08.2024, 08:59
Футбол
MEGOGO создает бесплатный спортивный телеканал
MEGOGO создает бесплатный спортивный телеканал
17.08.2024, 14:13 8
Футбол
Победа Монфиса не вдохновила. Свитолина проиграла Соболенко в Цинциннати
Победа Монфиса не вдохновила. Свитолина проиграла Соболенко в Цинциннати
16.08.2024, 23:41 30
Теннис
Тренер Карпат: «Мы не заслужили такой счет в матче с Динамо»
Тренер Карпат: «Мы не заслужили такой счет в матче с Динамо»
17.08.2024, 20:35 15
Футбол
Быстрый пропущенный не помешал. Динамо переиграло Карпаты во Львове
Быстрый пропущенный не помешал. Динамо переиграло Карпаты во Львове
17.08.2024, 19:56 148
Футбол
ВИДЕО. Реакция Алькараса на проигрыш мужу Свитолиной
ВИДЕО. Реакция Алькараса на проигрыш мужу Свитолиной
16.08.2024, 22:24 1
Теннис
Уайлдеру предлагают последний шанс на возобление карьеры
Уайлдеру предлагают последний шанс на возобление карьеры
17.08.2024, 15:30 1
Бокс
Карпаты – Динамо – 1:3. Видео голов и обзор матча
Карпаты – Динамо – 1:3. Видео голов и обзор матча
17.08.2024, 20:26 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем