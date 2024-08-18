Украина18 августа 2024, 15:03 |
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Воспитанник Карпат погиб на войне с россией
Игорь Северенчуку было 30 лет
18 августа 2024, 15:03 |
643
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Во время боевых действий на территории Курской области в возрасте 30 лет россии погиб воспитанник ДЮСШ «Карпаты» Львов Игорь Северенчук. Это случилось 13 августа.
Он родился 17 декабря 1993 года. У Северенчука осталась жена Вероника и сын Денис. Он выступал за дублирующий состав ФК «Говерла».
На военную службу Северенчук был мобилизирован в апреле 2022 года. Он был главным сержантом десантно-штурмового взвода.
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