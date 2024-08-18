Воспитанник Карпат погиб на войне с россией

Во время боевых действий на территории Курской области в возрасте 30 лет россии погиб воспитанник ДЮСШ «Карпаты» Львов Игорь Северенчук. Это случилось 13 августа.

Он родился 17 декабря 1993 года. У Северенчука осталась жена Вероника и сын Денис. Он выступал за дублирующий состав ФК «Говерла».

На военную службу Северенчук был мобилизирован в апреле 2022 года. Он был главным сержантом десантно-штурмового взвода.