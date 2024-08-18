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  4. Помощник для Довбика. Рома может купить аргентинского плеймейкера из АПЛ
Италия
18 августа 2024, 13:54 |
135
0

Помощник для Довбика. Рома может купить аргентинского плеймейкера из АПЛ

Джованни Ло Чельсо из «Тоттенхэма» привлек к себе внимание нескольких клубов

18 августа 2024, 13:54 |
135
0
Помощник для Довбика. Рома может купить аргентинского плеймейкера из АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Джовани Ло Чельсо

Римская «Рома» интересуется полузащитником лондонского «Тоттенхэма» Джовани Ло Чельсо, сообщает испанское издание Fichajes.net.

Также, по информации источника, на 28-летнего футболиста претендуют «Астон Вилла» и «Бетис».

Если Ло Чельсо действительно перейдет в «Рому», то станет партнером украинского нападающего Артема Довбика, который сам присоединился к «волкам» в это межсезонье.

В сезоне 2023/24 Джовани Ло Чельсо провел 24 матча на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 16 миллионов евро.

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Джовани Ло Чельсо Рома Рим Тоттенхэм Астон Вилла Бетис трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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