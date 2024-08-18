Помощник для Довбика. Рома может купить аргентинского плеймейкера из АПЛ

Римская «Рома» интересуется полузащитником лондонского «Тоттенхэма» Джовани Ло Чельсо, сообщает испанское издание Fichajes.net.

Также, по информации источника, на 28-летнего футболиста претендуют «Астон Вилла» и «Бетис».

Если Ло Чельсо действительно перейдет в «Рому», то станет партнером украинского нападающего Артема Довбика, который сам присоединился к «волкам» в это межсезонье.

В сезоне 2023/24 Джовани Ло Чельсо провел 24 матча на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 16 миллионов евро.