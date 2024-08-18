Ярмоленко реализовал в УПЛ 15 пенальти подряд
Более продолжительную голевую пенальтийскую серию имеет только Васил Гигиадзе
В матче с «Карпатами» (3:1) Андрей Ярмоленко забил 15-й подряд мяч с одиннадцатиметровой отметки в чемпионатах Украины. Более продолжительную голевую пенальтийскую серию имеет только Васил Гигиадзе. Единственную до сего времени осечку в УПЛ Ярмоленко совершил 22 июля 2012 года в гостевом матче «Динамо» с «Арсеналом», когда голкипер «канониров» Юрий Панькив парировал премьерный удар Андрея с «точки».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Наиболее продолжительные серии реализованных пенальти в чемпионатах Украины
|
|
Игрок
|
Клубы
|
Серия
|
Период
|
1.
|
Васил ГИГИАДЗЕ
|
Таврия, Кривбасс
|
19
|
21.04.2001 - 26.03.2006
|
2.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Динамо
|
15*
|
06.04.2014 - 17.08.2024
|
3.
|
Олег МАТВЕЕВ
|
Шахтер, Кремень
|
13
|
17.07.1994 - 14.05.1999
|
|
Сергей РЕБРОВ
|
Динамо
|
13
|
30.08.1998 - 04.03.2007
|
5.
|
Марко ДЕВИЧ
|
Металлист
|
12
|
23.09.2007 - 07.08.2010
|
|
Сергей ЗАКАРЛЮКА
|
Металлург Д, Ильичевец
|
12
|
17.07.2002 - 31.10.2010
|
|
|
Арсенал
|
|
|
7.
|
Сергей ЗАКАРЛЮКА
|
ЦСКА
|
11
|
17.04.1999 - 23.09.2001
|
|
Сергей МИЗИН
|
ЦСКА/Арсенал, Днепр,
|
11
|
19.03.1997 - 05.08.2006
|
|
|
Металлист, Карпаты
|
|
|
|
Константин ЯРОШЕНКО
|
Ильичевец, Севастополь
|
11*
|
15.11.2008 - 23.05.2014
|
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
Динамо
|
11
|
18.03.2018 - 06.10.2019
|
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
Динамо
|
11
|
03.11.2019 - 27.11.2021
|
|
Максим ТРЕТЬЯКОВ
|
Черноморец, Александрия
|
11*
|
31.03.2018 - 05.11.2022
* серия не закончена.
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