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Украина. Премьер лига
18 августа 2024, 13:37 | Обновлено 18 августа 2024, 13:43
188
0

Ярмоленко реализовал в УПЛ 15 пенальти подряд

Более продолжительную голевую пенальтийскую серию имеет только Васил Гигиадзе

18 августа 2024, 13:37 | Обновлено 18 августа 2024, 13:43
188
0
Ярмоленко реализовал в УПЛ 15 пенальти подряд
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

В матче с «Карпатами» (3:1) Андрей Ярмоленко забил 15-й подряд мяч с одиннадцатиметровой отметки в чемпионатах Украины. Более продолжительную голевую пенальтийскую серию имеет только Васил Гигиадзе. Единственную до сего времени осечку в УПЛ Ярмоленко совершил 22 июля 2012 года в гостевом матче «Динамо» с «Арсеналом», когда голкипер «канониров» Юрий Панькив парировал премьерный удар Андрея с «точки».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Наиболее продолжительные серии реализованных пенальти в чемпионатах Украины

Игрок

Клубы

Серия

Период

1.

Васил ГИГИАДЗЕ

Таврия, Кривбасс

19

21.04.2001 - 26.03.2006

2.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Динамо

15*

06.04.2014 - 17.08.2024

3.

Олег МАТВЕЕВ

Шахтер, Кремень

13

17.07.1994 - 14.05.1999

Сергей РЕБРОВ

Динамо

13

30.08.1998 - 04.03.2007

5.

Марко ДЕВИЧ

Металлист

12

23.09.2007 - 07.08.2010

Сергей ЗАКАРЛЮКА

Металлург Д, Ильичевец

12

17.07.2002 - 31.10.2010

Арсенал

7.

Сергей ЗАКАРЛЮКА

ЦСКА

11

17.04.1999 - 23.09.2001

Сергей МИЗИН

ЦСКА/Арсенал, Днепр,

11

19.03.1997 - 05.08.2006

Металлист, Карпаты

Константин ЯРОШЕНКО

Ильичевец, Севастополь

11*

15.11.2008 - 23.05.2014

Виктор ЦЫГАНКОВ

Динамо

11

18.03.2018 - 06.10.2019

Виктор ЦЫГАНКОВ

Динамо

11

03.11.2019 - 27.11.2021

Максим ТРЕТЬЯКОВ

Черноморец, Александрия

11*

31.03.2018 - 05.11.2022

* серия не закончена.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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