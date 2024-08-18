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Молодежные турниры
18 августа 2024, 13:41 | Обновлено 18 августа 2024, 14:27
354
0

ВИДЕО. Как Шахтер U19 отгрузил 6 мячей юниорам Левого Берега и стал лидером

Горняки с 9 очками возглавили турнирную таблицу чемпионата Украины U-19.

18 августа 2024, 13:41 | Обновлено 18 августа 2024, 14:27
354
0
ВИДЕО. Как Шахтер U19 отгрузил 6 мячей юниорам Левого Берега и стал лидером
ФК Шахтер Донецк U-19

В чемпионате Украины U-19 донецкий Шахтер U-19 обыграл в гостях команду Левый Берег U-19.

В первом тайме команда Алексея Белика отгрузила соперникам 5 мячей, а после перерыва команды обменялись голами (6:1).

У Шахтера голами отличились Тютюнов, Дабо, Цуканов, Ломага, Огарков и Трифаненко. У хозяев поля гол престижа забил Мироненко.

Горняки с 9 очками после 3 туров возглавили турнирную таблицу чемпионата Украины U-19.

Чемпионат Украины U-19

3 тур. 17 августа. Киев, стадион Левый Берег

Левый берег Киев U-19 – Шахтер Донецк U-19 – 1:6 (0:5)

Голы: Мироненко, 83 – Тютюнов, 19, Дабо, 25, Цуканов, 30 (пен), Ломага, 38, Огарков, 44, Трифаненко, 58

Верес Ровно U-19 – Кривбас U-19 – 3:1

ЛНЗ Черкассы U-19 – Рух Львов U-19 – 0:1

Турнирная таблица

Видеообзор матча

Видеозапись матча

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Шахтер Донецк Левый Берег Киев Левый Берег - Шахтер Шахтер Донецк U-19 чемпионат Украины по футболу U-19 Ибрагим Дабо Виктор Цуканов Николай Огарков Алексей Белик видео голов и обзор
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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