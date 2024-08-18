ВИДЕО. Как Шахтер U19 отгрузил 6 мячей юниорам Левого Берега и стал лидером
Горняки с 9 очками возглавили турнирную таблицу чемпионата Украины U-19.
В чемпионате Украины U-19 донецкий Шахтер U-19 обыграл в гостях команду Левый Берег U-19.
В первом тайме команда Алексея Белика отгрузила соперникам 5 мячей, а после перерыва команды обменялись голами (6:1).
У Шахтера голами отличились Тютюнов, Дабо, Цуканов, Ломага, Огарков и Трифаненко. У хозяев поля гол престижа забил Мироненко.
Горняки с 9 очками после 3 туров возглавили турнирную таблицу чемпионата Украины U-19.
Чемпионат Украины U-19
3 тур. 17 августа. Киев, стадион Левый Берег
Левый берег Киев U-19 – Шахтер Донецк U-19 – 1:6 (0:5)
Голы: Мироненко, 83 – Тютюнов, 19, Дабо, 25, Цуканов, 30 (пен), Ломага, 38, Огарков, 44, Трифаненко, 58
Верес Ровно U-19 – Кривбас U-19 – 3:1
ЛНЗ Черкассы U-19 – Рух Львов U-19 – 0:1
Турнирная таблица
Видеообзор матча
Видеозапись матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Илкай Гюндоган провел в Каталонии всего один сезон
Ига встретится с Ариной, Джессика Пегула проведет поединок против Паулы Бадосы