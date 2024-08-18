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Украина. Премьер лига
18 августа 2024, 13:24 | Обновлено 18 августа 2024, 13:38
516
0

Динамо 5-й раз в истории пропустило гол на первой минуте матча

Олег Очеретько забил в самом дебюте, но это не помогло его команде

18 августа 2024, 13:24 | Обновлено 18 августа 2024, 13:38
516
0
Динамо 5-й раз в истории пропустило гол на первой минуте матча

Полузащитник «Карпат» Олег Очеретько открыл счет в поединке с «Динамо» (1:3) уже на 1-й минуте встречи. Он стал 5-м игроком, сумевшим столь быстро поразить ворота киевлян в чемпионатах Украины. К слову, чаще, чем динамовцы, пропускала в УПЛ в самом начале матча только «Заря» - 6 раз. А чаще других забивали соперникам на 1-й минуте «Карпаты»: 10 раз – «старые» и 1 – «новые».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, забивавшие Динамо в УПЛ на первой минуте

Дата

Игрок

Клуб

Счет

16.10.1992

Владимир ЛЮТЫЙ

Кривбасс

1:1 (г)

05.10.1997

Евгений НАЗАРОВ

Карпаты

1:0 (г)

25.03.2002

Александр ОМЕЛЬЧУК

Ворскла

1:1 (д)

15.03.2008

Игорь ОЩИПКО

Карпаты

1:2 (д)

17.08.2024

Олег ОЧЕРЕТЬКО

Карпаты (2020)

1:3 (д)

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цифры и факты Украинская Премьер-лига Динамо Киев Олег Очеретько
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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