Динамо 5-й раз в истории пропустило гол на первой минуте матча

Полузащитник «Карпат» Олег Очеретько открыл счет в поединке с «Динамо» (1:3) уже на 1-й минуте встречи. Он стал 5-м игроком, сумевшим столь быстро поразить ворота киевлян в чемпионатах Украины. К слову, чаще, чем динамовцы, пропускала в УПЛ в самом начале матча только «Заря» - 6 раз. А чаще других забивали соперникам на 1-й минуте «Карпаты»: 10 раз – «старые» и 1 – «новые».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, забивавшие Динамо в УПЛ на первой минуте