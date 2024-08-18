Динамо 5-й раз в истории пропустило гол на первой минуте матча
Олег Очеретько забил в самом дебюте, но это не помогло его команде
Полузащитник «Карпат» Олег Очеретько открыл счет в поединке с «Динамо» (1:3) уже на 1-й минуте встречи. Он стал 5-м игроком, сумевшим столь быстро поразить ворота киевлян в чемпионатах Украины. К слову, чаще, чем динамовцы, пропускала в УПЛ в самом начале матча только «Заря» - 6 раз. А чаще других забивали соперникам на 1-й минуте «Карпаты»: 10 раз – «старые» и 1 – «новые».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Игроки, забивавшие Динамо в УПЛ на первой минуте
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Счет
|
16.10.1992
|
Владимир ЛЮТЫЙ
|
Кривбасс
|
1:1 (г)
|
05.10.1997
|
Евгений НАЗАРОВ
|
Карпаты
|
1:0 (г)
|
25.03.2002
|
Александр ОМЕЛЬЧУК
|
Ворскла
|
1:1 (д)
|
15.03.2008
|
Игорь ОЩИПКО
|
Карпаты
|
1:2 (д)
|
17.08.2024
|
Олег ОЧЕРЕТЬКО
|
Карпаты (2020)
|
1:3 (д)
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