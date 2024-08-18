Ярмоленко повторил рекорд Шацких
Хавбек киевлян забил 57-й мяч в УПЛ на чужих полях
В матче с «Карпатами» (3:1) Андрей Ярмоленко забил 57-й мяч в чемпионатах Украины на чужих полях. Тем самым он повторил рекорд УПЛ, принадлежащий Максиму Шацких. Стоит отметить, что в гостях Ярмоленко забил больше, чем дома.
Среди бомбардиров, забивших в украинских чемпионатах более 50 мячей, более высокий процент гостевых голов, чем у Андрея, имеет только Алекс Тейшейра – 55,2% против 52,8%.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Лучшие гостевые бомбардиры чемпионатов Украины
|
|
Игрок
|
Клубы
|
В гостях
|
Всего
|
%
|
1.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Динамо
|
57
|
108
|
52,8
|
2.
|
Максим ШАЦКИХ
|
Динамо, Арсенал, Говерла
|
57
|
124
|
46,0
|
3.
|
Евгений СЕЛЕЗНЕВ
|
Арсенал, Шахтер, Днепр, Колос, Минай
|
54
|
117
|
46,2
|
4.
|
Сергей РЕБРОВ
|
Шахтер, Динамо
|
48
|
123
|
39,0
|
5.
|
Александр ГЛАДКИЙ
|
Металлист, Харьков, Шахтер, Днепр,
|
47
|
99
|
47,5
|
|
|
Карпаты, Черноморец, Заря
|
|
|
|
6.
|
ЖУНИОР МОРАЕС
|
Металлург Д, Динамо, Шахтер
|
41
|
103
|
39,8
|
7.
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
Динамо
|
40
|
83
|
48,2
|
8.
|
Андрей ВОРОБЕЙ
|
Шахтер, Днепр, Арсенал, Металлист
|
40
|
105
|
38,1
|
9.
|
ЛУИС АДРИАНУ
|
Шахтер
|
39
|
77
|
50,6
|
10.
|
АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА
|
Шахтер
|
37
|
67
|
55,2
|
11.
|
Александр КОСЫРИН
|
Динамо, Арсенал, Черноморец,
|
37
|
84
|
44,0
|
|
|
Металлург Д, Говерла
|
|
|
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