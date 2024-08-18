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Украина. Премьер лига
18 августа 2024, 13:03 | Обновлено 18 августа 2024, 13:09
1995
0

Ярмоленко повторил рекорд Шацких

Хавбек киевлян забил 57-й мяч в УПЛ на чужих полях

18 августа 2024, 13:03 | Обновлено 18 августа 2024, 13:09
1995
0
Ярмоленко повторил рекорд Шацких
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

В матче с «Карпатами» (3:1) Андрей Ярмоленко забил 57-й мяч в чемпионатах Украины на чужих полях. Тем самым он повторил рекорд УПЛ, принадлежащий Максиму Шацких. Стоит отметить, что в гостях Ярмоленко забил больше, чем дома.

Среди бомбардиров, забивших в украинских чемпионатах более 50 мячей, более высокий процент гостевых голов, чем у Андрея, имеет только Алекс Тейшейра – 55,2% против 52,8%.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие гостевые бомбардиры чемпионатов Украины

Игрок

Клубы

В гостях

Всего

%

1.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Динамо

57

108

52,8

2.

Максим ШАЦКИХ

Динамо, Арсенал, Говерла

57

124

46,0

3.

Евгений СЕЛЕЗНЕВ

Арсенал, Шахтер, Днепр, Колос, Минай

54

117

46,2

4.

Сергей РЕБРОВ

Шахтер, Динамо

48

123

39,0

5.

Александр ГЛАДКИЙ

Металлист, Харьков, Шахтер, Днепр,

47

99

47,5

Карпаты, Черноморец, Заря

6.

ЖУНИОР МОРАЕС

Металлург Д, Динамо, Шахтер

41

103

39,8

7.

Андрей ШЕВЧЕНКО

Динамо

40

83

48,2

8.

Андрей ВОРОБЕЙ

Шахтер, Днепр, Арсенал, Металлист

40

105

38,1

9.

ЛУИС АДРИАНУ

Шахтер

39

77

50,6

10.

АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА

Шахтер

37

67

55,2

11.

Александр КОСЫРИН

Динамо, Арсенал, Черноморец,

37

84

44,0

Металлург Д, Говерла

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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