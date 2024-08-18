Ярмоленко повторил рекорд Шацких

В матче с «Карпатами» (3:1) Андрей Ярмоленко забил 57-й мяч в чемпионатах Украины на чужих полях. Тем самым он повторил рекорд УПЛ, принадлежащий Максиму Шацких. Стоит отметить, что в гостях Ярмоленко забил больше, чем дома.

Среди бомбардиров, забивших в украинских чемпионатах более 50 мячей, более высокий процент гостевых голов, чем у Андрея, имеет только Алекс Тейшейра – 55,2% против 52,8%.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие гостевые бомбардиры чемпионатов Украины